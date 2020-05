RASKALAŠENI PRINC, MUČITELJ I UBOJICA Kupuje novu igračku u Engleskoj

Autor: 7 dnevno

U Velikoj Britaniji je kao bomba odjeknula vijest da će kontroverzni saudijski princ Mohammed bin Salman, iza kojeg stoje brojne optužbe za kršenja ljudskih prava, kao i za ubojstvo novinara Jamala Khashoggija, preuzeti nogometni klub Newcastle. Jasno je da Newcastle već dugo grca u problemima i da se njegovi fanovi po svaku cijenu žele riješiti Mikea Ashleya koji trinaest godina neuspješno vlada klubom, no vijest o saudijskom princu sve je iznenadila. Britanske novine naširoko su se raspisale o princu, nazivajući ga ubojicom i mučiteljem, no sve se više javljaju i navijači kojima je svejedno odakle novac dolazi dok je to dobro za klub, a princ je spreman za njega iskeširati tristo milijuna funti.

Tako bi prestolonasljednik Saudijske Arabije Mohammed bin Salman uskoro mogao postati najbogatiji vlasnik kluba Premier lige i tako preoteti mjesto vlasniku Manchester Cityja, šeiku Mansouru koji je težak 30 milijardi dolara. U engleskoj nogometnog povijesti klubove su uvijek držali lokalni momci koji su imali nešto veća primanja, a ruski poduzetnik Roman Abramovič započeo je novi val prekomorskih milijardera koji su kupili nogometne klubove Premier lige kada je 2003. kupio FC Chelsea od Kena Batesa.

Sva vlast u rukama

Posljednjih trinaest godina ostavilo je veliku rupu u moralu navijača poznatih ‘vrana’, pa tako, dok dio fanova slavi promjenu vodstva koja će sasvim sigurno osigurati novi pritok novca kojim će se utjecati na kvalitetu igre i igrača koji bi Newcastle mogli maknuti iz ruke u kojoj se sada nalazi, drugi nisu oduševljeni. Strahuju da će njihov voljeni klub, iako ne visoko pozicioniran na ljestvici Premier lige, postati samo još jedan od privremenih hobija raskalašenog princa koji je poznat ne samo po mondenom stilu života nego i po ozbiljnim kršenjima zakona, poput ubojstava i organiziranih ratova. Fanovi engleskog kluba našli su se tako u nezavidnoj poziciji i nisu sigurni na koju će stranu prevagnuti. Već godinama Mikeu Ashleyu zamjeraju na manjku volje i elana kojima bi Newcastleu omogućio visoku poziciju pa je tako klub zapeo na staroj slavi kada je 2003./2004. godine igrao polufinale Kupa Uefe. Takav čelnik, prema njihovu mišljenju, Newcastleu nije potreban, a mladi princ zvuči kao idealna suprotnost.

Mohammed bin Salman tek je šesti od dvadeset i pet sinov, Salmana bin Abdulaziza Al Sauda, kralja Saudijske Arabije, ali je sebe kontroverznim i nemoralnim ponašanjem uspio namjestiti i smjestiti na poziciju prestolonasljednika. Kraljevska obitelj ima ukupno bogatstvo od nevjerojatnih 1,3 bilijuna funti, princ je već de facto vladar koji moć drži preko trona svojega oca.

Sa samo 34 godine, njegovo se bogatstvo procjenjuje na 2,4 milijarde funti vlastitog novca nevezanog za krunu. Mlađahni princ već sada obnaša dužnost potpredsjednika vlade, ministra financija i razvoja, ministra obrane, te je šef svih obavještajnih službi kraljevine, tako da u rukama ima apsolutnu moć i samo čeka da njegov već ostarjeli otac, kralj Salman bin Abdulaziz Al Saud, ode Alahu na ispovjed pa da i foramlno preuzme vlast u zemlji. Iskoristio je svoju poziciju te je, nakon što ga je prije tri godine kao šestog sina imenovao za svog nasljednika, pohapsio velik broj članova svoje obitelji za koje je mislio da bi ga mogli ugroziti.

Najkičastiji dvorac

Uživanje u novcu jako je drago mladom princu koji sam sebi rado kupuje igračke pa je tako svoje bogatstvo potrošio na grandiozne sporedne projekte među kojima je jahta od 400 milijuna funti, francuski dvorac u vrijednosti od 240 milijuna funti, a potrošio je i vrtoglavih 360 milijuna funti za sliku “Salvator Mundi” Leonarda da Vincija. Već spomenuta jahta, imena Serene, bila je deveta najveća jahta svijeta kada je izgrađena 2011. godine za tajkuna Jurija Šeflera. Šefler je izgradnju platio samo 200 milijuna funti pa je tako bogati princ za svoj gušt luksuznu jahtu platio dvostruko skuplje! Jahta može primiti 24 gosta i 52 člana posade, a dolazi sa sedam paluba, dvije heliade i bazenom punjenim morskom vodom, a princ je svakako i biznismen koji na jahti zarađuje pa je tako samo jedan tjedan uživanja na megaluksuznom brodu američkog bogataša Bill Gatesa koštao 4 milijuna funti.

Neumjerenoj potrošnji vrtoglavih iznosa tu nije bio kraj jer je arapski prestolonasljednik kupio i Chateau Louis XIV., zapadno od Pariza, koji je 2015. u časopisima za nekretnine bio opisan kao “najskuplja kuća na svijetu”. Unatoč svom izgledu klasičnog dvorca francuske kraljevske obitelji iz 17. stoljeća, po stilu sličan obližnjoj palači u Versaillesu, zapravo je sagrađen između 2008. i 2011. godine. “Najskuplja kuća na svijetu” sagrađena je nakon što je saudijski biznismen Emad Khashoggi srušio zgradu iz 19. stoljeća koja je ranije stajala na lokaciji od 57 hektara te sada tu stoji kič-dvorac koji uz deset spavaćih soba ima i kino, luksuzni bazen te do najsitnijih detalja uređen vrt čije se fontane mogu kontrolirati tabletom ili mobilnim telefonom.

No unatoč trošenju i kršenju ljudskih prava, Bin Salman je pomogao u kulturnom buđenju u Saudijske Arabije. Arapskim ženama je sada dopušteno voziti, putovati u inozemstvo, registrirati se za vjenčanje ili razvesti se i podnijeti zahtjev za službenim dokumentima bez pristanka muškarca odgovornog za njih.

Oporavak imidža

Tako je princ otvorio i prvo glazbeno natjecanje u kojemu su se natjecale pjevačice te javno govori kako su arapske žene zapostavljene, što bi prije samo par godina zvučalo kao svetogrđe. Uz to što razbija tradicionalne okove, mladi princ želi provesti i progresivnu ekonomsku politiku kako bi se prihodi Saudijske Arabije znatno povećali kada bi se gospodarstvo počelo razvijati u još nekom smjeru osim izvoza nafte. Al Jazeera pak tvrdi kako su sve te promjene samo kozmetičke i stvorene kako bi stranoj javnosti maskirale oči te da je on čisti autokrat s diktatorskim ambicijama kojemu nije nimalo stalo ni do čijih prava, pa tako ni ženskih koje može ukinuti istog trena kako mu se svidi.

Imidžu princa najviše je naškodilo ubojstvo saudijskog novinara Jamala Khashoggija koji je princa direktno optužio za izazivanje rata u Jemenu zbog kojeg je u potpunu bijedu i glad bacio trinaest milijuna stanovnika te zemlje. Khashoggi je nestao u saudijskoj ambasadi u Turskoj, no američka obavještajna agencija ubrzo je javnosti otkrila kako je novinar ubijen. Postoje i snimke po kojima je nesretni novinar prije smrti bestijalno mučen i silovan neutvrđenim tupim predmetima, da bi poslije bio raskomadan i spaljen u peći koja inače služi za uništavanje tajnih dokumenata. Kada je princ bio suočen s nepobitnim dokazima, zgrozio se nad cijelim slučajem i osudio pripadnike saudijske službe koji su, po njemu, na svoju ruku mučili i izmasakrirali novinara.

Kako bi si poboljšao imidž, osim što je liberalizirao svoju državu, princ se bacio i na sport pomoću kojeg bi mu, po njegovu mišljenju, mogla porasti popularnost.

Očajnička želja

Mnogi vjeruju kako saudijski prestolonasljednik već neko vrijeme očajnički želi dodati Premier ligu svom rastućem portfelju pa je tako Newcastle samo jedan od koraka na tom putu. Posljednjih je godina bio povezan s preuzimanjem Manchester Uniteda, vrijednim četiri milijarde funti, te je nadgledao sportsku i zabavnu revoluciju na Arapskom poluotoku, a kao pravi ljubitelj sporta, financirao je revanš Anthonyja Joshue protiv Andyja Ruiza mlađeg, koji se u prosincu prošle godine održao u glavnom gradu Rijadu.

Kupuje li bogati prestolonasljednik nogometni klub na izdisaju kako bi mu udahnuo malo života i tako zadobio hvalospjeve zapadnog svijeta ususret svojem sjedanju na tron Saudijske Arabije ili je možda samo veliki nogometni fan, saznat ćemo uskoro.