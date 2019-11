RAKITIĆ TOP TEMA: Dva kluba su jako zainteresirana za njegove usluge

Naš prekaljeni reprezentativac Ivan Rakitić broji zadnje dane u Barceloni.

Dolaskom De Jonga on je u potpunosti pao u drugi plan kluba s Camp Noa te je izvjesno kako će na zimu napustiti Barcelonu. Iako Valverde računa na njega te oduševljava igrom kada god se nađe na terenu, španjolski mediji prenose kako su dva kluba jako zainteresirana za njegove usluge. Čak je i legenda Barcelone Andres Iniesta poručio čelnicima katalonskog diva da ga se ne odriču.

📰 “PULSE FOR RAKITIC”

Juventus ask for Rakitic again, who is also in Inter’s spotlight because their signings aren’t paying off. Ivan will continue to fight at Barça, but if his substitution role doesn’t change, he will prioritize a different project to aspire to win the UCL pic.twitter.com/4C1b9dyj7v

— FC Barcelona Fl 🎗️ (@FCBarcelonaFl) November 8, 2019