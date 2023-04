RAKITIĆ ŠOKIRAO ŠPANJOLSKU SVOJIM ODGOVOROM: Legendarni vatreni ovim potezom još je više omiljen u Sevilli

Autor: Ivan Lukač

Pred Ivanom Rakitićem je uzvratna utakmice četvrtfinala Europske lige protiv Manchester Uniteda. Iako već s 35 na leđima nekadašnji vatreni i dalje je “mozak” ekipe, a rezultat 2:2 iz prvog susreta itekako otvara mogućnost prolaska Seville.

Sevilla je šest puta osvajala Europski ligu, posljednji put 2020., no ove sezone joj ne ide dobro u prvenstvu. Nalazi se na 13. mjestu među 20 klubova, ali joj je gostujuća pobjeda od 2-0 u nedjelju nad Valencijom.

Zatim je sve iznenadio odgovorom: “Često me pitaju koja mi je osvojena titula najvažnija. Moglo bi se pomisliti da je to Liga prvaka (2015. s Barcelonom), no ja uvijek kažem da je to Europska liga 2014.”





Legenda kluba

Na to je dodao: “Ne samo zbog podizanja pehara, i euforije koja uz to dolazi, nego i zato što smo te godine imali 15 novih igrača i što smo se bili kvalificirali za to natjecanje odustajanjem nekih drugih ekipa, kada su nas praktično digli s godišnjeg odmora.”

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ivan Rakitic (@ivanrakitic)









“Dođeš u bilo koje mjesto i pričaš o Europskoj ligi, a zatim čuješ kako svi govore da je to Sevillino natjecanje”, zaključio je Rakitić koji je nedavno izjavio da će nakon karijere ostati živjeti u Andaluziji.

Nekadašnji vatreni je karijeru započeo u Baselu, a zatim preko Schalkea stigao u Sevillu. Potom je 6 godina igrao za Barcelonu da bi se 2020. vratio u klub gdje ima status legende.