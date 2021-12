RAKITIĆ RADI ČUDA: Gol, pa asistencija, je li to njegova poruka Dinamu?

Autor: Andrija Kačić Karlin

Odlična vijest nam stiže iz srce Andaluzije. Bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić zabio je sjajan gol Atletico Madridu u susretu 18. kola španjolske La Lige.

Hrvatski vezni igrač, je u sedmoj minuti na asistenciju Rekika uputio precizan udarac s 25 metara i pogotkom u rašlje svladao Jana Oblaka.

Gostujući Atletico je izjednačio u 33. minuti pogotkom glavom Felipea.

Rakitić je u 88. minuti izveo udarac iz kuta s desne strane nakon kojega je Thomas Delaney pogodio okvir gola, a na odbijenu loptu dobro je reagirao Lucas Ocampos zabivši za vodstvo Seville 2:1!

Bio je to Rakitićev 56. u španjolskoj Primeri.. Samo je jedan hrvatski nogometaš zabio više golova u La Ligi od Rakitića koji se ovim zgoditkom odvojio i prestigao Alena Peternaca. To je je Davor Šuker koji je nastupajući za Sevillu i Real Madrid od 1991. do 1999. godine zabio 114 golova.