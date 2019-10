RAKITIĆ POČINJE, VLAŠIĆ NA KLUPI, PETKOVIĆ U NAPADU: Je li Dalić otkrio sastav?

Autor: J.V.H.

Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je svoj drugi trening u Omišu, a čini se kako se nazire početni sastav “Vatrenih” za Mađarsku.

Trening u Omišu bio je otvoren za gledatelje samo tijekom zagrijavanja, nakon čega je izbronik Zlatko Dalić zatvorio “vrata” medijima i navijačima. Jasno, jer sve što je uslijedilo nakon toga izravno se tiče taktike za kvalifikacijsku utakmicu protiv susjedne Mađarske.

Domaćini su učinili sve što je u njihovoj moći da travnjak bude u odličnom stanju, pa su se mogli bez problema uvježbavati tehnički detalji.

Izbornik Dalić na treningu je uigravao dosta kombinacija, ali kad su se podijelili “markeri” sve je bilo jasnije.

Uobičajeno na treningu igra prvi sastav protiv rezervi, a ako je suditi po igračima koji su na treningu nosili narančaste “markere” (početna jedanaestorka), ovo bi trebao biti početni sastav za Mađarsku.





Livaković – Jedvaj, Vida, Lovren, Barišić – Rakitić, Brozović, Modrić – Perišić, Rebić, Petković.

U odnosu na utakmicu protiv Slovačke i Azerbajdžana, ukoliko Dalić preslika momčad s treninga na utakmicu, na desnom boku bi se trebao pojaviti Tin Jedvaj umjesto Bartoleca, a u sredini terena Ivan Rakitić umjesto Nikole Vlašića.

“Ja sam jako zadovoljan, dobro smo odradili trening, lagana regeneracija poslije. Hvala Omišu na svemu, uvjeti su bili sjajni i sada jedva čekamo utakmicu”, rekao je izbornik za RTL televiziju.

“Imam širok kadar igrača, neću pogriješiti koga god stavim. Protiv Azera sam pogriješio, sad neću. Vidjet ćemo što je najbolje, treba rotirati jer su dvije utakmice pred nama. Ivan je dokapetan reprezentacije, drago mi je da je s nama. On je držao Barcelonu nekoliko godina, nama je bio izuzetno bitan na Svjetskom prvenstvu. Nije me strah za njega, normalno je imati uspona i padova u karijeri svakog igrača. Vlašić je budućnost hrvatskog nogometa, ali i sadašnjost. Naći ćemo mjesto svima, treba sve to samo uklopiti na pravi način”, završio je Dalić koji se očito ne brine hoće li informacije doći do izbornika mađarske nogometne vrste, ili je to samo trik razigranog Zlatko pred početak susreta?