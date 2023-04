RAKITIĆ OTKRIO PLANOVE, OTVARAJU LI SE VRATA DALIĆU? Pripreme već obavio: ‘Bilo je to 10 teških mjeseci’!

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Ivan Rakitić ostavio je za sobom puno veselja u dresu hrvatske reprezentacije, a dok ide dalje u svojoj klupskoj karijeri u dresu Seville, jedan od junaka dolaska Vatrenih do srebra na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji govorio je o svojoj bliskoj i daljoj budućnosti u razgovoru za španjolski AS.

Legendarni Vatreni se s klupskim suigračima priprema za prvu utakmicu četvrtfinala Europske lige protiv Manchester Uniteda na Old Traffordu, a uoči susreta, za Španjolce se dotaknuo i nekoliko tema povezanima s hrvatskim nogometom i sa svojim planovima.

Jedna od njih bio je sjajni i teško zaustavljivi Luka Modrić, koji ne usporava igrajući za Hrvatsku, a ostaje važan adut i madridskom Realu u svim najvećim utakmicama momčadi Carla Ancelottija. Dvije godine mlađi od njega, Rakitić je biranim riječima govorio o svojem nekadašnjem suigraču u reprezentaciji.





Pričao o odluci Reala

U svojem razgovoru za AS, Rakitić je približio kako vidi situaciju u kojoj Modrić još uvijek nema novi ugovor s Real Madridom. Vjeruje da tu neće biti zastoja i da će priča u Madridu ići dalje.

“Jednog dana će se umiroviti ili otići, ali mislim da se svi možemo složiti da za to još nije vrijeme. Vidjet ćemo što će odlučiti Realova uprava i predsjednik Florentino Perez, ali treba samo čuti riječi koje je neki dan imao Rodrygo govoreći da je Luka njihov motor. S time se slažem”, rekao je Rakitić.

“Poštovanje koje svi imaju prema Luki je nevjerojatno. On je ogledalo hrvatskog nogometa, svi vidimo i same sebe, nastojimo se ravnati prema onom što on radi. Nadam se da će nastaviti s Realom da možemo uživati u njegovom nogometu u Španjolskoj, među elitom”, dodao je Rakitić.

Jedna od tema bila je povezana i s budućnošću kako je vidi 35-godišnji legendarni Vatreni nakon što okonča igračku karijeru u kojoj je i dalje aktivan u Sevilli.

Za to je već počeo pripreme na jednom kampu za dobivanje certifikata Uefe za rad u nogometu, među 33 igrača koji su uspješno prošli taj kamp.

“To mi puno znači za nastavak karijere. Bilo je to teških 10 mjeseci, puno sam se trudio, a puno sam i naučio. Jako sam sretan”, opisao je Rakitić.









Dodao je i kako vidi svoj sljedeći korak.

“Volio bih doći do trenerske licence, oko toga sam već u kontaktu s Hrvatskim nogometnim savezom”, rekao je Rakitić, spominjući da nakon završetka igranja svoj život i dalje vidi u Španjolskoj.

Bude li taj dio njegova plana spojiv s budućnošću kako je vidi Zlatko Dalić, Rakitićeva želja da postane trener mogla bi otvoriti vrata ulasku u stručni stožer hrvatske reprezentacije nakon što igračkoj karijeri dođe kraj.









Dalić je o takvoj mogućnosti govorio na početku godine u razgovoru za srpski Pink, spominjući kako vidi stvari dok je govorio o budućnosti Luke Modrića u nogometu.

“U svakom slučaju, jednog dana kad Luka završi igračku karijeru bit će mu ponuđeno i ako ja budem izbornik, volio bih da se Luka uključi u stručni stožer na bilo koji način. Isto tako i Rakitić i drugi igrači koji imaju velike zasluge. Ja ću učiniti sve što je do mene da oni koji se žele baviti trenerskim poslom, ali i menadžerskim, da uđu u krug reprezentacije. Mislim da je to dobro za naš nogomet, ali i dobar putokaz svim drugim reprezentacijama da uđu oni koji imaju iskustvo europskih i svjetskih prvenstava, koji ostvarili velike karijere”, kazao je tom prilikom Dalić.

Puno legendarnih Vatrenih se već priključilo stožeru koji vodi Dalić, posljednji je to napravio Mario Mandžukić, a ostaje da vidimo kako će se razviti situacija s Rakitićem s obzirom na njegove trenerske planove nakon što završi s igranjem.