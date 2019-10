RAKITIĆ OBJAVIO MISTERIOZNU PORUKU PRIJE UTAKMICE: Što bi to moglo značiti?

Autor: Dnevno

Ivan Rakitić se vraća u reprezentaciju nakon što je posljednja dva kola kvalifikacija za Euro 2020. godine bio prisiljen propustiti. Prvo je proljetos javio Zlatku Daliću da zbog istrošenosti i umora ne može nastupiti, a zatim je prije mjesec dana zbog neriješenog statusa u klubu, ostao u klubu.

Mnogi su željeli da je to Rakitićev kraj u reprezentaciji i da se više neće vraćati, posebice nakon Dalićevih hladnih izjava. “Tko nije spreman sto posto, tko ne može dati maksimum, nije potrebno da dolazi. Rakitić nije riješio status u klubu, zaključili smo da nije spreman i fokusiran, da ne može dati maksimum koji ja trebam u ovom trenutku, zato on neće doći”, rekao je to Dalić prije mjesec dana uoči okupljanja reprezentacije.

Rakitić je sada ponovo na raspolaganju protiv Mađarske na Poljudu i protiv Walese u gostima, iako ove sezone nema utakmica u nogama. Rakitić je do sada odigrao samo 166 minuta od mogućih 810 i kronično mu nedostaje igra.

Koliko Rakitić voli Hrvatsku i koliko mu je važan nastup za Hrvatsku govori i činjenica da on jedini odbrojava dane do utakmice na Poljudu. Na svom je Instagramu objavio Story kojim naglašava da je presotalo još samo sedam dana do utakmice, šest..