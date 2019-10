RAKITIĆ O REPREZENTACIJI I POLJUDU: ‘Uvijek je nešto posebno doći u Hrvatsku i Split’

Autor: Mario Lacković

Hrvatska nogometna reprezentacija igra kvalifikacijski susret s Mađarskom na Poljudu. Pred novinare je sjeo Ivan Rakitić.

Kakav je osjeća opet biti s reprezentacijom? Jesi li se zaželio nogometa?

“Želja je maksimalna, uvijek je nešto posebno doći u Hrvatsku i Split, koji mi je jako drag grad, tu imam puno prijatelja, tu mi je vjenčani kum. Jedva čekam da se družim s igračima i stožerom, navijačima. Prelijepo je čuti da je stadion rasprodan. Nakon težeg vremena jedva čekam utakmicu i treningu.”

Koji je razlog ove situacije u Barceloni?

“To bih i ja volio znati. U nogometu se ponekad događaju stvari koje ne možeš razumjeti. Meni je jako neugodno, teško, navikao sam da igram. Sada se to malo promijenilo. Znam kakva je situacija. Da budem iskren, ne mogu to razumjeti. Jedva čekam vratiti se na teren. Sretan sam što imam fantastičnu obitelj, kada dođem kući prijeđem preko svega. Želim igrati nogomet, bacati se, isprljati se… Želim biti dio svoje reprezentacije. Duga je sezona, nadam se da ću se izboriti. Nadam se da će mi izbornik dati šansu.”





Zašto niste došli na posljednja dva okupljanja?

“Za mene nikada nisu bile dvojbe, za mene je reprezentacija broj jedan. Ponekad imaš takvih situacija. Da sam znao procijeniti situaciju u klubu, i ja bih drukčije reagirao. Nisam bio čist u glavi, nisam to bio ja. Bilo je korektno i pošteno prema igračima.”

Imate li psihološko opterećenje budući da se igra u Splitu?

”Moramo to pretvoriti u veliku pozitivu. Ljudi su željni reprezentacije, želimo češće igrati u Splitu, želimo igrati diljem Hrvatske. Želimo da navijači budu uz nas kada nam bude i teško. Ljudi su željni reprezentacije, da imamo dvostruko veći stadion, bio bi pun. Očekivanja su velika, ali to je sve u redu. To mora biti tako, jer mi smo viceprvaci svijeta. Sami smo to napravili da su velika očekivanja i to je sasvim u redu.”

Vlašić je u fantastičnoj formi, rekao je da ipak vi imate prednost. Što vi mislite o tome?

“Niksi je fantastičan igrač, karijera je pred njim. Što više boljih igrača imamo, to nikada neće biti problem. problem je ako ih nema. Kada sam ja došao, čekao sam svoju priliku, a onda sam je pokušao iskoristiti što je bolje moguće. Imamo dvije utakmice u par dana, bit će mejsta i minuta za nas. Bitno je da pokažemo da smo zajedno najjači, da se međusobno poštujemo. Puno dobrih igrača nikada neće biti problem.”

Kako komentirate glasine da ne želite igrati za Hrvatsku?

”Svatko ima pravo na svoje mišljenje. Sigurno je bolno, nitko nema veću ljubav prema Hrvatskoj nego ja. Švicarska mi je dala sve, dala mi je mogućnost za sve. Ali meni je moje srce odlučilo da kuca za Hrvatsku. Nikad nije bila odluka protiv Švicarske, nego za Hrvatsku. I danas je tako. Moja je ljubav maksimalna, Hrvatska je uvijek broj jedan za mene.”

Vidiš li se još u dresu Barcelone?

”E, to ne znam. Situacija je kakva je. Želim igrati, a ne samo da budem dio momčadi. Dat ću sve od sebe, pokušat ću promijeniti situaciju. Nema boljeg kluba od Barcelone, igraš u najvećem klubu, s najboljim igračem možda i svih vremena. Želim igrati u Barceloni, ali moramo sjesti i vidjeti što je najbolje za mene.”