RAKITIĆ NA KLUPI BARCELONE! Znači li ovo definitivan kraj?

Autor: G.I.Š.

Nakon što je Barcelona prošla Napoli, već u petak igrati će protiv Bayerna za plasman u polufinale Lige prvaka, a ako su informacije iz AS-a točne, u prvih 11 neće biti Ivana Rakitića.

Navodno su nakon detaljne analize treneri Barcelone na čelu s Quiqueom Setienom tako odlučili.

“Rakitićeva igra protiv Napolija zabrinula je stručni stožer Barcelone. Ne samo da je bio slab u obrambenom dijelu igre nego je uz to imao puno pogrešaka u dodavanjima. Uz to je nepromišljenim potezom ‘krivac’ za jedanaesterac iz kojeg je Napoli dobio priliku vratiti se u utakmicu”, piše između ostalog AS.

Dodajmo tome kako je upravo Rakitić od svih igrača Barcelone dobio daleko najmanju ocjenu čitatelja Marce. Naslov ‘Noć za zaborav za Hrvata’ sve govori…

Analize nakon utakmice su razotkrile sve Rakitićeve loše strane, velik broj loših dodavanja i dekoncentracija u obrani sugeriraju kako nije u pravoj formi. Rakitić je zbog neizvjesnog statusa u Barci pod velikim pritiskom, a iz istog razloga – jer se psihički nije najbolje osjećao – otkazao je nastup na nekoliko utakmica hrvatske reprezentacije, navode mediji.

No, ako protiv Bayerna preseli na klupu to će biti znak da očito na njega baš i ne računaju. Uostalom, dolazak Miralema Pjanića iz Juventusa to sugerira stoga je za očekivati kako bi Rakitić vrlo skoro mogao zauvijek napustiti Barcelonu za koju ga ugovor veže do ljeta 2021. godine.