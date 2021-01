RAKITIĆ KAO ‘MINI ME’: Bivši Vatreni isprobao novu aplikaciju, rezultat je urnebesan

Bivši Vatreni i kapetan Seville nakon nekog vremena ponovno se oglasio na društvenim mrežama i odmah je izazvao salve smijeha.

Ivan Rakitić je isprobao aplikaciju koja povećava glavu i smanjuje tijelo te je stavio fotografije sebe u dresu reprezentacije, Barcelone i Seville i moramo reći kako je rezultat urnebesno smiješan.

Raketa je postao fotografije na Twitteru i napisao:

“Morao sam ovo isprobati! Mini Rakitić, neloše je l’ da?”

I had to try this! Mini #Rakitic, not bad right? 😂✌🏼👶🏼 pic.twitter.com/tDG6zSU0dA









— Ivan Rakitic (@ivanrakitic) January 20, 2021