RAKITIĆ I EKIPA IH RAZBILI, A SRPSKI KOMENTATOR JEDNOG ‘DOTUKAO’! ‘On im je najgori u zadnjih 50 godina’

Autor: Ivor Krapac

U sezoni u kojoj im ide loše u prvenstvu, Sevilla je jako dobra u Europskoj ligi, uz četvrtfinalnu pobjedu nad Manchester Unitedom i dolazak do polufinala nakon slavlja s 3:0 kod kuće u jučerašnjoj uzvratnoj utakmici protiv Engleza.

U slavlju je svoj obol dao i Ivan Rakitić asistencijom za drugi gol, kako smo približili, a na drugoj strani, po puno lošijem istaknuo se jedan od igrača Manchester Uniteda koji često izaziva reakcije. Bilo je tako i ovog puta, sa žestokim riječima koje su odjeknule u televizijskom programu – u Srbiji.

Meta je bio Harry Maguire, koji bi po cijeni i ugledu trebao biti temelj uspjeha kluba s Old Trafforda, a ne igrač kojeg često prate kritike zbog pogrešaka. Ovog puta se to dogodilo nakon prvog gola Seville na domaćem terenu. Strijelac je bio Marokanac Youssef En-Nesyri, i to nakon što mu je Maguire poklonio loptu.





‘Pogledajte što je napravio’

Stoper Uniteda i engleske reprezentacije se spetljao, pretpostavlja se da je htio dodati, no sve što je uspio jest dati loptu Sevillinom igraču koji je to iskoristio.

Harry Maguire asked for the ball before giving it away for Sevilla's opener 🙃 pic.twitter.com/CSbeCPZpJF — ESPN FC (@ESPNFC) April 20, 2023

“Maguire je najlošiji nogometaš Manchester Uniteda u prethodnih 50 godina, slobodno to možemo reći”, prozvao je komentator u programu srpskog Arena Sporta Engleza nakon njegovog poklona.

“Što čovjek radi i kakve su ovo greške, kao da je u pitanju amaterski nogometaš, a ne kapetan jedan od najvećih klubova u Europi. Obratite pažnju što je Maguire ovdje napravio, pogledajte ovaj pas, ovo ne može proći ni u malom nogometu”, dodao je srpski komentator.









Istup kojim se napada Maguirea pogledajte – ovdje.

Nakon svega, bilo je s 30-godišnjim stoperom i zabave na Twitteru, s jednom reakcijom koja spominje da je protiv Seville u dvije utakmice po jednom bio strijelac i asistent.

Ipak, nije to bilo na način kako bi bilo tko htio. U prvoj utakmici, okončanoj s 2:2 na Old Traffordu, postigao je autogol za završni rezultat u sudačkoj nadoknadi na kraju susreta.









U porazu s 3:0 u Sevilli je, pak, stigla ‘asistencija’ za prvi od tri gola protivničke momčadi nakon što je poklonio loptu u opasnoj zoni, bez puno šansi da netko od suigrača ili golman David de Gea to ispravi u nastavku akcije.