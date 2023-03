‘QUO VADIS’ OSIJEK? Nakon razočaravajućih rezultata, Austrijanac odletio s klupe

Nešto se čudno događa u ponosu Slavonije NK Osijeku, koji se kroz godine HNL-a nametnuo kao dostojan suparnik Dinamu, Hajduku i Rijeci, s kojima čini veliku četvorku hrvatskog nogometa.

Strani kapital koji je ušao u klub dao je veliku injekciju nogometu u gradu na Dravi, bio je doveden Bjelica u pokušaju uzimanja naslova i iskoraka u Europi, no plan nije uspio pa je Nenada na klupi naslijedio njegov pomoćnik Rene Poms.

Austrijanac je Osijek održao na trećem mjestu HNL-a, ali s velikim zaostatkom iza vodećih, ponajprije Dinama pa se klub kroz dva prijelazna roka riješio najboljih pojedinaca, što se na kraju osjetilo i na rezultatu.

Tako je nakon ispadanja iz Kupa na domaćem terenu, sada već bivši trener Osijeka, Rene Poms, dobio otkaz s klupe bijelo-plavih.

Prekid suradnje

“NK Osijek i Rene Poms sporazumno su dogovorili prekid suradnje. Uz trenera Pomsa, klub će napustiti i cijeli stručni stožer, a javnost ćemo pravovremeno obavijestiti o izboru novog trenera i stručnog stožera”, napisali su na službenim web stranicama NK Osijeka, a sportski direktor Ivica Kulešević je izjavio:

“Zahvaljujemo Reneu i njegovom stožeru na svemu što je dao za naš Klub. Od prvog dana bio je izuzetno korektan, pratio je klupsku strategiju i rezultatski podigao momčad u teškom trenutku. Na žalost, u nogometu se stvari brzo preokrenu i nakon serije negativnih rezultata zaključili smo da je ovo najbolje rješenje za klub i za momčad”, rekao je sportski direktor Osijeka.

