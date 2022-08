PUTINOVA VOJSKA IH JE UBILA, POZNATI SPORTAŠI POGINULI: Za sve je kriva invazija na Ukrajinu, a svi se plaše jedne stvari

Početkom rata u Ukrajini brojni njihovi sportaši krenuli su u obranu svoje zemlje. Dok su neki u međuvremenu vratili se sportu kako bi promovirali svoju zemlju i skrenuli pozornost svijeta.

Ipak. mnogi su odlučili ostati i braniti svoju zemlju te tako karijeru staviti na čekanje. Nažalost, neki od njih su poginuli. Točnije prema podacima lokalnih nevladinih organizacija poginulo je 77 sportaša.

S obzirom da su podaci do 11. srpnja brojka bi mogla biti još i veća. Među njima ima i nekih poznatih te međunarodno priznatih sportaša koji su imali zapažene rezultate.

Među njima je kickboksač Mikola Zabavčuk, ragbijaš Maksim Švec, plivač Volodimir Uljanicki, vaterpolski trener Vitalij Lisun, gimnastičarka Darija Kurdel i nogometaš Serhij Balančuk.

Yevhen Malyshev was a talent in biathlon. He was only 20 (19) years old when he was killed in combat in the war in Ukraine. 😢😢🇺🇦 R.I.P.

Confirmed by Ukrainian Athletes.#IOC Suspend Russia and Belarus! #IPC Suspend Russia and Belarus2!https://t.co/UlTpCNjsRK

