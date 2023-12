Putinov veliki prijatelj jurio je suca pištoljem, a bogatstvo je zgrnuo na neobičan način

Prvi čovjek solunskog PAOK-a je rusko-grčki oligarh Ivan Savvidis, jedan od najbogatijih ljudi u Rusiji i čovjek kojeg dovode u blisku vezu s Vladimirom Putinom. On definitivo spada među ‘najluđe’ predsjednike nogometnih klubova diljem svijeta, a mnogi još pamte incident koji je napravio prije pet godina kada je uletio s pištoljem na teren.

Utakmicu između AEK-a i njegovog PAOK-a tada je pratio uz aut-liniju, a kada je sudac poništio gol njegove momčadi potpuno je izgubio živce. Uznevjereno je utrčao na travnjak želeći se obračunati sa sucima, a tada je zabilježeno da je oko svog pojasa čak imao i pištolj. Zajedno s bijesnim predsjednikom na teren su uletjeli navijači, a u djeliću sekunde nastao je pravi pravcati kaos.

A tko je zapravo Savvidis? Rođen je 1959. godine u Gruziji, a prema najnovijoj ljestvici prestižnog Forbesa njegovo se bogatstvo procnjejuje na 1.6 milijardi dolara. Kao 14-godišnja Savvidis je pobjegao od svog doma u Rostov i tamo je preživljavao uzgajajući duhan. Danju je motao cigarete, a noću učio za ispite. I uspio je stići do diplome na Ekonomskom fakultetu i istovremeno napredujući na poslu. Prošao je razne funkcije, uspinjao se na ljestvici, a nekoliko desetljeća kasnije postao je većinskim dioničarem ‘Donskoy Tabaka’, najvećeg ruskog prerađivača duhana.

Njegova tvrtka godišnje proizvede 30 milijardi cigareta, pa tako svaka deseta kutija koju konzumiraju Rusi dolazi iz njegove ‘radionice’. A svakako da mu je u poslovnom usponu pogodovalo prijateljstvo s ruskim predsjednikoM Putinom.

Između srpnja 2002. i srpnja 2005. godine Savvidis je bio predsjednik FC Rostovam a od kolovoza 2012. godine ponosni je vlasnik solunskog PAOK-a. Tim je činom proslavio ulazak na Forbesovu listu 30 najbogatijih Rusa na svijetu. Tijekom godina nastavio je širiti svoje poslovno carstvo, pa je između ostaloga preuzeo lokalnu televiziju i tri dnevna lista, te je isplatio dug PAOK-a prema Grčkoj koji je iznosio 11 milijuna eura. Poznato je kako je 2018. godine prodao ‘Donskoy Tabak’ i grčku tvornicu duhana ‘SEKAP’ Japancima za 1.6 milijuna eura.

Tijekom godina PAOK je s njim na čelu izašao iz financijske krize, a Savvidis je postao ljubimac navijača i omiljena ličnost u gradu. Tome u prilog svjedoči izjava bivšeg igrača PAOK-a, Srbina Aleksandra Prijovića, koji je ‘crno-bijele’ boje kluba branio između 2017. i 2019. godine. “Veliki šefe, svi znamo koliko si dobra i ljubazna osoba, kao i koliko ljudi traži tvoju pomoć. Mi smo tvoji vojnici na terenu, stojimo zajedno na istoj strani!”, napisao je tada Prijović. Putinov prijatelj i milijarder, kontroverzni poduzetnik koji je ‘uskrsnuo’ PAOK…

😱 Crazy scenes in Greece as PAOK owner Ivan Savvidis enters the field after a late disallowed goal, with a pistol… pic.twitter.com/D84kVjLkIN

— The Sportsman (@TheSportsman) March 12, 2018