‘PUTIN MI JE REKAO DA TIM PRSTENOM MOŽE NEKOG UBITI’! ‘Stavio ga je džep i otišao okružen KGB-ovcima’

Pred nama je noć jednog od najvećih spektakala u svijetu sporta, u noći s nedjelje na ponedjeljak igra se Super Bowl, velika završnica sezone u NFL-u, najjačoj svjetskoj ligi američkog nogometa, a ovog puta dio te priče valjda ni u jednoj varijanti neće biti Vladimir Putin – što se u jednoj ranijoj priči već dogodilo.

Bilo je to nakon što su New England Patriotsi 2004. slavili treći od svojih šest naslova prvaka u velikoj dinastiji tog kluba, predvođeni Tomom Bradyjem na terenu i Billom Belichickom u trenerskoj ulozi, sa sjajno obavljenim poslom tog američkog stručnjaka hrvatskih korijena.

Godinu nakon pobjede, vlasnik kluba Robert Kraft bio je u društvu američkih poslovnih ljudi u posjetu Rusiji, u St. Peterburgu je bio na susretu s Putinom, a tada se dogodila čudna priča s Kraftovim prstenom za naslov prvaka u NFL-u u prethodnoj godini.

Kraft je o ovoj neobičnoj priči govorio javno, prvo s riječima koje je donio Boston Globe, govoreći da je Putina opčinio prsten i da mu je odlučio dati svoju uspomenu na naslov kao poklon.

“Napravio sam to iz poštovanja prema ruskom narodu i prema vodstvu Vladimira Putina”, opisao je tada vlasnik New England Patriotsa.

Godinama kasnije, oko osam godina nakon toga, odjeknula je drugačija priča iz usta Roberta Krafta. U toj priči, američki poslovni čovjek i vlasnik New England Patriotsa nije se odrekao svojeg prstena samovoljno već mu je tu dragocjenost vrijednu više od 25 tisuća američkih dolara Putin – oteo.

“Izvadio sam prsten, pokazao sam ga Putinu”, donio je New York Post riječi Roberta Krafta. “Stavio ga je na sebe i rekao mi je – ‘ovim prstenom mogu nekog ubiti’. Ispružio sam ruku, a on je stavio prsten u džep i otišao je okružen trojicom KGB-ovaca”, dodao je tada Kraft.

Prsten je i godinama kasnije ostao kod Putina.

So, Vladimir Putin still has the Super Bowl ring he took from Patriots owner Robert Kraft https://t.co/Gz7hazkp7v pic.twitter.com/HdGGrMM1BR









— Complex (@Complex) February 7, 2017