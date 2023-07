Puštamo djecu da odlaze van, to je tragedija: ‘Iz Jugoslavije se nije smjelo, a ovo danas je užas, svi su na gubitku’

Autor: Andrija Kačić Karlin

U subotu nam i službeno počinje nova nogometna sezona, u dvoboju Superkupa na Maksmiru će se sučeliti Dinamo i Hajduk. Prvak i pobjednik Kupa. Odmah s početka valja reći, Hajduk će biti lišen usluga svog najboljeg igrača u zadnje dvije godine. Marko Livaja je kažnjen zbog nesportskog ponašanja nakon finalne utakmice Kupa protiv Šibenika, kada je pjevao uvredljive pjesmice o klubu kojeg je neposredno prije pobijedio…

Utakmica Super kupa uopće nije tako revijalna kako se u prvi mah čini. Uostalom, ako se u toj utakmici trijumfira to se računa već kao osvajanje trofeja. Tako da motiva kod jednih i drugih neće nimalo nedostajati. Za najavu Super kupa, ali i prvenstva „okrenuli„ smo jednog od najslavnijih igrača Hajduka.

Šibenčanin, Nikica Cukrov, taj sjajan nogometaš sedamdesetih i osamdesetih godina, kasnije i trener, živi miran i tih život, prati nogomet, a njegovi zaključci, sugestije i razmišljanja o nogometu oduvijek su bili jako zanimljivi. Baš kao što je i kao igrač bio osebujna pojava.





Dinamo je favorit, ali…

Samo jedan detalj iz njegove bogate karijere, još iz Rijeke izborio je nastup za reprezentaciju, a u Hajduku je pružao blistave partije, onako dugokos s bijelom trakom oko glave, fizički spreman poput pripadnika specijalnih vojnih jedinica, rješavao je mnoge utakmice, nerijetko i zabijao. Dakako, bio je ljubimac navijača.

“To će biti sudar momčadi koje su tek prošle pripreme. I nećemo gledati momčadi koje će biti kasnije u prvenstvu, biti će to neka druga slika. Hajduk bez Livaje? Ma, o tome govorim već dugo, o tome pričam stalno. Najveći problem kod Hajduka jest samo – ovisnost o jednom čovjeku. Pa, to cijeli svijet vidi. Kada nema Livaje to je posve neka druga momčad. Vidjeli smo to tko zna koliko puta. Nema Livaje – nema Hajduka. Niti jedna momčad ne može, ne smije, niti je to prirodno, ovisiti samo o jednom čovjeku. Sjećam se svoje generacije Hajduka u kojoj sam igrao. Mi bismo nadoknadili i neigranje Sliškovića, braće Vujović. Hajduk to danas nije sposoban. I tu leži osnovni problem. I zato će sada opet biti zanimljivo vidjeti kakav će Hajduk protiv Dinama biti bez Livaje”, rekao je.

Ne možemo reći da su se zasad i Dinamo i Hajduk pojačali?

“Istina. No, takva su vremena, a i cijene su skočile, cijene igrače. Baš kao i cijene u dućanu. Živimo u teškom materijalističkom svijetu. U moje vrijeme momčad bi bila prepuna izvrsnih igrača, ali se nije moglo iz Jugoslavije u inozemstvo do 28 godine. I bili smo i zato jaki. Danas odlaze u inozemstvo djeca. I mahom ne uspijevaju. Da, klub nešto zaradi, ali svi su na gubitku.”, kaže i nastavlja:

“Da je igrač ostao duže i da se u Hajduku totalno afirmirao zaradilo bi se puno više, a usput bi igrač sazrio, postao bolji, a time i skuplji, i van bi otišao pripremljen. Hajduk se može dignuti samo s osloncem na svoje snage, ne s angažiranjem stranaca koji ni ne shvaćaju veličinu kluba, niti imaju potrebnu kvalitetu za iskorak momčadi. To jest dugačak posao, ali kada se zaradi strpljenjem više novaca biti će lakše formirati konkurentnu momčad”, govori nam Cukrov.

I nastavlja:

“Meni je teško vidjeti da neki mladić odlazi u inozemstvo nakon dvadesetak utakmica u našem prvenstvu. Pa, on nije spreman ni za što. Kad se sjetim sebe, ja sam igrao četiri godine u Drugoj ligi, pa Rijeka, tek onda Hajduk”.









Je li Dinamo i dalje posvemašnji favorit za osvajanje naslova prvaka?

“Mislim da jest, makar bi se eventualnim angažmanom Perišića taj jezičac na vagi mogao pomaknuti u Hajdukovu korist. Morati ćemo pričekti, prijelazni rok dugo traje. Dinamo još uvijek ima duži i kvalitetiniji ‘roaster’ od Hajduka. Makar, to u samo jednoj utakmici ne mora puno značiti. Dinamo je u prošloj sezoni lako osvojio naslov, a nije igrao naročito. Što je samo svjedočenje snage, a ne slabosti. Ja bih bolio da se prvak odlučivao u drami. Ali, gledajući kao bivši sportaš, nema slađe osvojiti naslov s desetak-petnaestak bodova prednosti, sve riješiti kud i kamo ranije, pokupiti nagrade i uživati u svojoj superiornosti i dominacije. To je najslađe, vjerujte mi„.

Ovo je ipak neki novi Dinamo, s novom upravom, ali bez novih igrača. A kapitalni igrači koji su na prodaju još nisu prodani….

“Da, o Dinamovoj trgovini ovisiti će i sudbina kluba u domaćem prvenstvu. Mislite da i danas još uvijek Dinamo ne strahuje. Strahuje sigurno, pa oni si ne smiju ni zamisliti što bi moglo biti ako ne bude kako žele. I sigurno vide u Hajduku opasnog suparnika. Najviše motiviranog. Dinamove godine dominacije prekipjele su i kod Hajdukovih navijača, pa je i Hajdukova uprava na mukama. I ona treba dovesti neke nove dobre igrače. Pa i da dođe Perišić, s kime će igrati. I o tome se mora razmišljati”.