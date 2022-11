PUPOVAC I ‘NOVOSTI’ U OBRANI BORJANA: ‘Iživljavanje hrvatskih navijača, a slično je prošao još jedan Kninjanin’

Hrvatska nogometna reprezentacija suvereno krstari na Svjetskom nogometnom prvenstvu, Vatreni imaju “sve u svojim nogama” i sami diktiraju hoće li proći u drugi krug natjecanja, u izravnom dvoboju s Belgijcima.

No sudar s Kanadom još je aktualan na hrvatskom medijskom prostoru, ali i susjedskom, svjetskom. Kanadski izbornik i njegovo “je*anje” Hrvatske i Kramarićev odgovor također visoko kotiraju, ali i “udar hrvatskih navijača” na Borjana i njegovu suprugu.

No budimo skroz otvoreni, ništa drugo nije niti mogao očekivati. Sam se je uvalio u probleme jednom ali baš nepotrebnom izjavom.





‘Otišao na obiteljskom traktoru’

Kad nogometaš odbija priznati da je 1987. godine rođen u Hrvatskoj (tad je to bila SR Hrvatska u okviru konfederacije SFRJ), već kaže da je rođen u Republici Srpskoj Krajini onda je to jasna provokacija i izazivanje. A da ne spominjemo i izjave o srpskoj Dalmaciji za Kurir…

Dakle, sam je isprovocirao ove probleme. Jer hrvatski navijači nemaju probleme sa Srbima. Dapače, hrvatski navijači navijaju za Đokovića, vole i druge srpske sportaše. Srpski sportaši su čak nekad i omiljeni Hrvatima, što je normalno.

Da, hrvatski navijači su možda i pretjerali s napadima na Borjana, ali sam se u to uvalio, a sad ga brane i pojedini portali i iz Hrvatske.

“Iživljavanje na Borjanu”, donosi tekst Novosti, čiji je izdavač Srpsko narodno vijeće, odnosno Milorad Pupovac.

“Iživljavanje u vidu raznovrsnoga psovačkog te izazivačkog skandiranja upotpunjeno je tom prilikom transparentima s crtežima ili markama traktora i porukama tipa „Knin ’95.“, „Oluja ’95.“ i „Ništa ne bježi kao Borjan“. Jer, kanadsko-beogradski golman napustio je zavičaj na obiteljskom traktoru, poput tisuća drugih izbjeglica s tog područja, pa je upravo takvo poljoprivredno vozilo u međuvremenu postalo omiljeni simbol izrugivanja među ekstremistima na ratno-pobjedničkoj strani.”, piše autor teksta i dodaje:

“Nešto je slično po društvenim mrežama, inače, doživio još i australski reprezentativac Miloš Degenek, također porijeklom Srbin iz Knina, također dijete iz one iste kolone. On je u vezi s današnjim provokatorima iz Hrvatske imao nešto više sreće, ne samo zato što nije tako politički neodmjeren kao Borjan, nego i zato što se nisu ni susreli s Australijom.”









Na kraju se naglašava da je veći dio igrača bio pozitivan prema Borjanu, pa i Bruno Petković.

“Iskreno, to nije lijepo. Puno sam puta bio u takvoj poziciji u karijeri”, kazao je hrvatski reprezentativac nakon utakmice, “da su me vrijeđali protivnički navijači. To je negativna strana nogometa, ali nekada moraš stisnuti zube i ići dalje.”

U svakom slučaju, postavlja se jedno pitanje. Da je neki hrvatski reprezentativac svojatao “hrvatski Zemun”, bi li dobio toplu podršku u srpskim medijima od strane recimo Dušana Vlahovića, Mitrovića i ekipe.









Nogometaši, što dalje od politike…