ODLUKA U ZAVRŠNICI: Europski prvaci slavili u utakmici dana

Nakon boda u prvom kolu protiv Brazila, reprezentativci Španjolske bili su uspješniji u drugom kolu skupine B na Svjetskom prvenstvu za rukometaše u Egiptu.

Aktualni europski prvaci su s 27:26 slavili protiv Poljske u najzvučnijoj utakmici dana na SP-u, a do veselja su došli tek u završnici. Poljaci su uspjeli nadoknaditi zaostatak od 18:13 iz rane faze drugog poluvremena, vratili su se do 25:25, no posljednje minute nisu prošle kako su se nadali.

Dujšebajev je sa šest golova vodio Španjolce, a Sicko je s istim napadačkim učinkom bio najefikasniji u dresu Poljske.

Druga nedjeljna utakmica u grupi B završena je bez pobjednika. Brazil i Tunis odigrali su 32:32.

U skupini A odigrana je samo jedna utakmica drugog kola. Dvoboj Njemačke i Zelenortskih Otoka registriran je s 10:0 za Nijemce zbog velikog broja zaraženih koronavirusom u protivničkoj momčadi, a na terenu su bile Mađarska i Urugvaj.









Taj susret bio je potpuno jednosmjeran, Mađari su slavili s 44:18.

Danci i Argentinci imali su uspješni dan u skupini D. Danska je s 39:19 bila uvjerljiva protiv DR Konga, a Argentina je imala teži posao.

No, pobjeda je bila njihova, Bahrein je pao s 24:21.