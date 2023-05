‘PUNO SE**A, BEZ PRAVILA I ČISTI ŽIVOT’! On je srušio Tuđmanovu Croatiu

Postoje razne legende nogometa, koje su kupile srca navijača svojom jedinstvenom osobnošću i shvaćanjem života, a jedan od takvih je legendarni Kolumbijac, Faustino Asprilla.

Jedinog s kim bi mogli usporediti ovog velikog napadača, naročito po ponašanju izvan terena je Diego Maradona, a ono što njih dvojicu sigurno povezuje je moto Asprille; ‘Puno seksa, bez pravila i čisti život.’

Ali i uz nevoljko treniranje, jednom je rekao treneru kako on nije Forest Gump da trči krugove te se okrenuo i otišao s treninga, ali na utakmicama pokazivao je nevjerojatan talent.

Europska avantura

Faustino je u Europi prvo zaigrao i Italiji u tada nevjerojatno jakoj Parmi, a nepodobštine izvan terena, poslao je ženu i djecu kući i Kolumbiju pa je zaprosio porno zvijezdu, razni tulumi i ostalo, navelo je Parmu da ga proda Newcastleu.

“Vidio sam na karti da je Newcastle uz more i dobro, na što sam trebao misliti osim na plažu i velike vrućine? Zamišljao sam jahte u luci, negdje na suncu”, rekao je Asprilla kako je zamišljao Englesku avanturu, ali na Otoku se odlično snašao i nastavio je starim tempom iz Italije.

Faustino Asprilla once summed up his philosophy: "lots of sex, no rules and pure life.”

The Newcastle cult hero boozed on the team bus, brought a gun to training, and faced down bloodthirsty drug lords.

