‘PUNO SAM NAUČIO OD MODRIĆA’: Asistirao je za slom Srbije i najljepši gol prvenstva, a sad se sjetio Hrvata

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Brazil je 2:0 pobijedio Srbiju i tako pobjedom otvorio svoje sudjelovanje na ovogodišnjem Mundijalu.

Sjajno je igrao Richarlison koji je postigao oba gola, a njegov drugi gol sigurno je najljepši na ovogodišnjem Prvenstvu. Zabio ga je škaricama i to na dodavanje Viniciusa Juniora vanjskim dijelom desnog stopala.

“Puno sam to trenirao. Neymar se ponekad i žali da loptu udaram s tri nožna prsta.”, rekao je Vinicius, a onda je spomenuo i Luku.





Modrićeva taktika

“Puno sam naučio od Modrića, a sve je završilo tako da sam to počeo puno raditi i u utakmicama”, rekao je klupski suigrač našeg kapetana iz Real Madrida.

Slavna vanjska, čuveni “felš”, postao je prepoznatljiv potpis Luke Modrića, a vidimo da i njegovi “učenici” sjajno napreduju.

Nadamo se da će pasti i takvih nekoliko asistencija u ogledu s Kanađanima u nedjelju.

Iz te utakmice pamtit će se i ozljeda Neyamara.

“Ponos i ljubav koju osjećam noseći ovaj dres ne može se objasniti. Da mi je bog dao da biram gdje ću se roditi, to bi bio Brazil. Ništa mi nije dano na pladnju, uvijek sam morao juriti za svojim snovima i životnim ciljevima. Nikada nikome nisam želio zlo, a pomogao sam onima kojima je to bilo potrebno. Danas je jedan od najtežih dana u mojoj karijeri, i to opet na Svjetskom prvenstvu.”, poručio je:

“Povrijeđen sam. Boljet će, ali sam siguran da ću dobiti šansu vratiti se i učiniti sve da pomognem svojoj zemlji, suigračima i samome sebi. Tako dugo da čekam kako bi me neprijatelj olako srušio? Nikada! Ja sam sin svemogućeg boga i moja vjera je beskonačna”, napisao je na Instagramu.