‘PUCALI SU MU U PRSA’, ALI ON JE NEKAKO PREŽIVIO: Nije osvetoljubiv, iako su ga pošteno nagazili nakon jedne ‘pljuske’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ima tome stotinjak dana. Hrvatska je poražena u Osijeku, neugodnu 0-3, da bi samo tri dana kasnije sjajnom izvedbom u Splitu odigrala finih 1-1 protiv Francuske. Naša sportska javnost lelujala je, užarenu lavinu kritika odjednom su smijenili komplimenti…

Tada smo napisali, sjećamo se svakog slova:

Da, Zlatko Dalić bio prije nekih osamdesetak sati pred streljačkim strojem, pucano mu je u prsa i glavu, preživio je. Ne čudom, nego mirnoćom. Kolikogod je iskrvario izvukao se. Kako bi jedan naš stari novinski veteran, pokojni Tomislav Židak napisao, „upao je u septičku jamu i iz nje izašao namirisan s najboljim i najskupljim francuskim parfemom„.





Dalić je napravio sjajnu stvar

No, i nakom remisa protiv Francuza u Splitu u tajnosti mu se spremala giljotina, dolazila su gostovanja u Kopenhagenu i Parizu, nije bio mali broj onih koji su očekivali potop. A svako objavljivanje popisa igrača prije reprezentativnih nalikovalo je sistematskom pregledu. Daliću se spočitvalo što ne poziva Petkovića, zanemaruje jedne, preferira druge. On je šutio, šutio, pa i danas šuti. Moramo priznati da ima sjajne živce, moć samokontrole, te da se zaista neda isprovocirati.

U obraćanju odmah nakon pobjede u Beču, protiv Austrije, kojom se reprezentacija domogla finalnog završnog turnira u Amsterdamu (lipanj sljedeće godine) bio je sve samo ne osvetoljubiv. Makar je mogao imati opravdanje za takvo ponašanje.

Dalić je napravio sjajnu stvar. Izvršio je praktički smjenu generacija a da rezultat nije patio, nego je eksplodirao. Sažmemo li sliku naše ncionalne nogometne vrste u ovom ciklusu Lige nacije ne možemo a ne zaključiti. Imamo igrače, imamo igru, ali imamo i širok kadar. Kao rijetko dosad. I svi mogu biti upotrebljivi, nitko nije kod Dalića a da mu ne mođe poslužiti.

Svaki naš igrač baš u svakoj situaciji ima rješenje. I to je krasno za gledati. Ta, valjda je za to nešto zaslužan i Zlatko Dalić ako je već bio, našalimo se, isključivi krivac za poraz na startu Lige nacije protiv Austrije. No, u cijeloj priči ipak je najbitnije što je Hrvatska u ovoj seriji Lige nacija promovirala i afirmirala cijeli niz mladih igrača. Valjda je i za to zaslužan naš izbornik.

Hajde, brava Zlatko Daliću osim što si nas odveo na tri velika natjecanja, u Rusiji na svjetskoj smotri skoro postao svjetski prvak, katapultirao nas na Euro gdje smo došli do osmine finale i ispali protiv Španjolske, a sada čekamo Svjetsko prvenstvo u Kataru u naročito, raspoloženju, moramo ti čestitati i na izborenom finalu Lige nacija dogodine.

I zamislite, još uvijek ga neki prozivaju, „trebao je igrati ovaj umjesto onoga, favorizira jedne, minorizira druge„…









Bilo je to primjetno i prije i za vrijeme utakmice protiv Austrije. Kako su danas društvene mreže medij koji je vidljiv iste stotinke sekunde. Čim se pojavio sastav koji će nastupiti na bečkom Prateru slijedile su kritike, poput onih – zašto ne igra Oršić, gdje je Petković, što će mu Vlašić, što misli s Lovrenom? To su samo neka podbadanja. A još kad je ušao Livaja to je tek bio cirkus. ”Zar Dalić misli preuzeti Hajduk”?

To je bila tek jedna od pristojnijih promjedbi… Ma, teško je to i za čitati, kamoli za shvatiti. Mnogi ljudi reprezentaciju gledaju isuviše kroz klubaštvo. I gle čuda, Livaja daje gol, a prvi mu s pola trenera u zagrljaj trči Gvardiol koji ga je skoro poklopio, a kadar s klupe gdje se oduševljeno grle Petković i Šutalo – rječito dokazuje sve.

Zlatko Dalić je od reprezentacije napravio neku drugi dimenziju, to je posve drugi prostor, nema nimalo sličnosti s našim javnim, klubaškim i netrpeljivim ambijentom. Jest, ima puno igrača u kadru, a to je njegova zasluga, i to mu može biti problem u budućnosti. Kada imate puno dobih svi misle da zaslužuju veću minutažu. Poput prije svjetske smotre u Rusiji prije četiri godine Nikola Kalinić.









Wh, sad vidimo zašto je bilo dobro što je bio ekspresno odstranjen. Po onoj od Ćire Blaževića:

„Jedna trula jabuka zarazi cijeli sanduk jabuka”!

Naš izbornik osim što je nogometni trener zacijelo ima i dobre manire u psihološkom tretmanu prema igračima. Drži ultimativno do zajedništva. I nije nemoguće da će opet posegnuti, ako ne ne daj Bože dogodi nečije nezadovoljstvo, za istim potezom. Uostalom, to je već najavio. ”Kod mene mjesta za nezadovoljne nema”!

Pratite i dalje našu nogometnu scenu. I dalje nekima – Zlatko Dalić ne valja.