PSG U DUBOKOJ KRIZI! Milan minimalno protiv Spursa, Perišiću čitav meč

Večeras su igrane dvije utakmice lige prvaka i dok su se u Milanu sastali domaći Milan i Tottenham u Parizu su igrali PSG i Bayern.

Od naših igrača Ivan Perišić dobio je punu minutažu u porazu njegovih Spursa u Milanu od 1:0, a pobjedonosni gol zabio je još u prvom poluvremenu Ibrahim Diaz još u sedmoj minuti susreta.

Ante Rebić ušao je u sudačkoj nadoknadi i nije imao utjecaj na događanja na terenu, a sad Milan očekuje uzvrat u Londonu, a jedan gol razlike nije neki kapital.

Tifo hecho por los aficionados del AC Milan en su partido de hoy contra el Tottenham donde se puede leer "Milano, non ti ho tradito", es decir, "Milan, no te traiciono". Se nota el ambiente de Champions. pic.twitter.com/6SuhYtpANQ

Kriza PSG-a

Bayern je pobijedio PSG na Parku prinčeva, a od zvijezda Parižana jedino Mbappe nije igrao od početka, ali je ušao u drugom poluvremenu, no ni to nije pomoglo Francuzima.

Ovaj poraz je još više produbio krizu u francuskom prvaku, a objedu je Bavarcima donio je Kingsley Coman u 53. minuti susreta. Od Hrvata nitko nije nastupio na susretu u Parizu.

Watching the 1st half of PSG vs Bayern Munich like pic.twitter.com/gWjt6nyc3p

