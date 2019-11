(VIDEO) PRVI PUTA U POVIJESTI KOŠARKE: Je li to Europa dobila prvog vlada NBA lige?

Noćašnji okršaj košarkaške sadašnjosti i budućnosti u kojoj je LeBron James sa svojom momčadi nakon produžetka izborio pobjedu protiv sastava u kojem igra Luka Dončić. (119:110).

Obojica su, svatko za svoju momčad, odigrala vrhunske partije. LeBron je imao za njega klasičan dan u uredu u kojem je zabio 39 poena, ubacio 12 skokova i podijelio 16 lopti svojim suigračima.

S druge strane, Dončić je upisao svoj deseti triple-double učinak u karijeri. S učinkom od 31 poena, 13 skokova i 15 asistencijadošao je na treće mjesto vječne ljestvice najmlađih koji su stigli do 10. triple-doublea u karijeri. Slovenskom snajperistu trebalo je 76 NBA-nastupa da bi upisao deset trostruko-trostrukih partija.

Lakersi su izvukli produžetak zahvaljujući promašenom slobodnom bacanju Dwighta Powella koji je omogućio šansu gostima za izjednačenje u završnici regularnog tijeka utakmice. Tricu iz kuta pogodio je Danny Green omogućivši Lakersima novu priliku koju nisu propustili iskoristiti. Anthony Davis (31p, 8sk)započeo je produžetak uz dva zakucavanja, Mavsi su se približili na pet poena minusa nakon Dončićeve serije da bi ‘točku na i’ pobjede Lakersa postavio LeBron tricom preko slovenskog wunderkida. Kristaps Porzingis pridodao je 16 koševa i devet skokova za poražene Mavse.

Luka Dončić is the youngest player with a triple-double against the Lakers all-time.





He is also the youngest player with a triple-double against a LeBron James team all-time. pic.twitter.com/sllIqs3UzU

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 2. studenoga 2019.