Prvi put otvoreno progovorila o bolnoj temi vezanoj uz Đokovića: ‘Ne želim reći nešto ružno, ali…’

Autor: K.I.

Zanimljive izjave dala je Nina Stojanović, srpska tenisačica koja je s Novakom Đokovićem igrala u miješanim parovima na Olimpijskim igrama u Tokiju. Par je završio korak udaljen od osvajanja medalje budući je Đoković nastup otkazao zbog ozljede. Nešto ranije je Đoković poražen od Španjolca Pabla Carrena Buste i tako u Tokiju okončao i natjecanje u pojedinačnoj konkurenciji.

“Teško mi je. Ovo je prvi put da pričam sa nekim o tome javno, nisam se željela izjašnjavati. Brojni su me novinari kontaktirali, čak me i New Yok imes kontaktirao, našli su moj broj, zvali su me na whatsapp. Shvatila sam koliko je velika stvar što se dogodilo, ali nisam bila svjesna koliko ljudi to prati”, započela je Stojanović u podcastu ‘Reketiranje‘.

Ona i Đokovć su u Tokiju u polufinalu poraženi od Vesnine i Karaceva 7:6(4), 7:5 nakon čega su trebali igrati meč za broncu protiv australske kombinacije Peers / Barty. A onda je Đoković otkazao nastup. Neki su upravo Stojanovič krivili zato što Đoković nije osvojio medalju, tvrdili su da ga je umorilo igranje parova s njom

Nisu o tome razgovarali

“Ja sam prvenstveno otišla zbog sebe i svog singla, pa onda parovi i onda miješani parovi. Meni je to bio šlag na torti. Naravno da neću odbiti Novaka koji me pita na Wimbledonu “Ninče, jel bi voljela da igramo zajedno”. To je nešto što se ne odbija, igrati s Novakom je bilo neopisivo iskustvo. Mi se znamo dosta dugo i prije Igara, bili smo dosta puta u kontaktu, viđali smo se na Grand Slamovima, pa se i družili malo van toga. To je jako lijepo, ali ono što se dogodilo na kraju nije uopće lijepo i boli me, ne mogu zaboraviti tako nešto”, objašnjava Stojanović koja je ostala bez prilike igrati meč za olimpijsku medalju.

“Nakon toga s Novakom nisam pričala, nisam imala neku priliku. Mislim da će se taj razgovor jednom dogoditi i nadam se da će se dogoditi. Čuli smo se nakon toga, ali nismo konkretno pričali o tome. Nedavno mi je čestitao na jednom nastupu i prati što se događa, što je jako lijepo od njega, ali jednostavno postoje stvari koje ne zaboravljam. Ne želim pričati ništa ružno, ali nije lijep osjećaj kada kasnije čitate i dođu do vas ružnije izjave u kojima se priča da je zbog mene bio umoran u singlu”, objašnjava srpska tenisačica razloge zbog kojih joj je ostao gorak okus.

“Znam da netko mora napraviti da priča bude zanimljiva i ne želim iznositi detalje, ali…Drago mi je da je Novak bio svoj kada je igrao sa mnom, a kad smo bili pred medijima pričao je da je sretan kada igramo. Bila sam počašćena i ti njegovi intervjui u kojima je rekao da njega to ne umara i da mu je zaista zadovoljstvo. Zaista smo se sjajno slagali na terenu i bila sam ponosna na sebe kako sam odigrala parove jer on kao on nije lagan kao čovjek ima i on svoje probleme. Imam ja svoju tenziju na meču, on svoju i kad se sve sklopi zajedno, to je izgledalo bomba, baš super”, zaključila je 27-godišnja Stojanović koja je izvan terena skoro dvije i pol godine zbog složene operacije kuka, ali se opet vraća WTA turnirima iako se na internetu može pročitati da je već završila karijeru.