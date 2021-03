PRVACI TONU: Liverpool ponovno izgubio, sada protiv momčadi sa začelja

Autor: I.K.

Liverpool je doživio deveti ovosezonski poraz u engleskom Premiershipu. S već izgubljenim nadama u obranu naslova, momčad Jürgena Kloppa je u 27. kolu kod kuće s 1:0 izgubila od Fulhama, koji je u opasnoj zoni i bori se za ostanak u ligi.

U toj svojoj borbi, londonski klub došao je do velika tri boda golom Marija Lemine potkraj prvog poluvremena, u 45. minuti.

Liverpool je imao premoć, to se i očekivalo, ali u drugom poluvremenu nije uspio doći do gola i najmanje do boda.

Poslije takvog raspleta, Kloppova momčad sada je na sedmom mjestu ljestvice i ima tri boda zaostatka za gradskim rivalom Evertonom, koji se nalazi na petoj poziciji, posljednjoj koja iz prvenstva vodi u Europsku ligu. Everton uz tri boda više ima i dvije utakmice manje.