PRVA PRAVA POSLASTICA NAKON DUGE STANKE: Derbi prvenstva igraju Borussija i Bayern

U današnjem, 28. kolu Bundeslige, drugom nakon nastavka prvenstva koje je prekinuto zbog pandemije koronavirusa igrat će se četiri utakmice.

U derbiju kola u Dortmundu će igrati Borussija i Bayern našeg Ivana Perišića s početkom u 18, 30 sati. Klub iz Bavarske nalazi se na prvom mjestu s četiri boda prednosti pred današnjim domaćinom za koji od ove sezone nastupa 19 – godišnje čudo od djeteta, Erling Haaland.

Bit će zanimljivo kroz učinak pratiti dvoboj Norvežanina i njegovog starijeg kolege, nesopornog vladara bundesligaških 16 – eraca, Poljaka Roberta Lewandowskog.

Reprezentativac Poljske “tabori” na čelu liste strijelaca sa 27 postignutih pogodaka ove sezone. Za Borussiju će veliki hendikep biti izostanak kapetana Marca Reusa koji se oporavlja od ozljede prepone.

Marco Reus will miss Borussia Dortmund vs Bayern Munich and may be out for the rest of the season, according to Bild. #BVB

— Ronan Murphy (@swearimnotpaul) May 19, 2020