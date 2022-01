PRVA POBJEDA ĐOKOVIĆA PROTIV DRŽAVE AUSTRALIJE: Zavezane ruke Vladi nakon ovog poteza

Australski mediji pišu o tome da je Đokovićev odvjetnički tim upisao prvu pobjedu.

Naime, suđenje, koje će startati u nedjelju u 9:30 po lokalnom vremenu, bit će pred punom sudnicom. I suđenje će se odvijati ispred tri suca.

James Allsop, Anthony Besanko i David O’Callaghan odlučivat će o sudbini prvog tenisača svijeta na australskom tlu.

Ono što je dobro za Novakovu obranu je to što je, izborom tročlanog vijeća, više neće biti prostora za žalbu države u slučaju nove Đokovićeve pobjede na sudu.

An early minor victory for Novak Djokovic’s legal team. Confirmed that the hearing will be held in front of a full court of three judges tomorrow, which limits the Australian government’s ability to appeal if it doesn’t go their way.

— Stuart Fraser (@stu_fraser) January 15, 2022