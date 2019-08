PRVA MEĐUSPOLNA UFC TITULA? Prvak UFC-a izazvao ženu na borbu: ‘Želim to zlato’

Autor: Mario Lacković

Da je UFC posebna vrsta sporta to smo već odavno znali, ali ono iznova oduševljava i iznenađuje sa svojim idejama i radom. No međutim ono što je palo na pamet jednom borcu može ići u kategoriju “je li moguće”.

Naime, muški prvak muha i bantam kategorije, Amerikanac Henry Cejudo izazvao je neprikosnovenu šampionku muha kategorije Valentinu “Metak” Ševčenko na prvi “međuspolni meč”. Amerikanac je na svojim društvenim mrežama objavio video u kojem izaziva Ševčenko, a razlog je pomalo bizaran: naime, živcira ga što se Valentinu spominje kao najdominantnijeg borca u UFC-u. U videu je poručio:

“Valentina Ševčenko, imam poruku za tebe. Želim postati prvi međuspolni prvak svijeta. Prozivam te! Možeš biti sljedeća koja će saviti koljena pred Triple C-om.”

To dolazi nakon što je Valentina obranila naslov muha kategorije pobijedivši Amerikanku Liz Carmouche u Urugvaju, revanširavši se za pojas iz 2010. godine. Naravno, prvakinja nije ignorirala taj video i samo je kratko poručila Cajudu da “pazi što želi!” U MMA showu Ariela Helwanija rekla je kako je on lovac na zlato, ali da će sa ovakvim zahtjevima sva zlata koja ima vrlo lako izgubiti. Na pitanje koliko je ozbiljan Henry Cajudo, rekla je da joj se čini poprilično ozbiljan i odlučan, ali da je prvo očekivala neku čestitku s njegove strane. No međutim Ševčenko ga se ne boji i čeka svakoga u kavezu.

Ovo je sigurno zagolicalo maštu predsjednika Dana Whitea, no pitanje je koliko je to izvedivo.