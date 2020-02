PRVA LEKCIJA IZ SUVREMENE MEDIJSKE KOMUNIKACIJE: Reci laž toliko veliku da se o njoj – priča!

Autor: J.V.H.

Na jednoj ESPN-ovoj emisiji voditeljski dvojac i umirovljeni igrač američkog nogometa sprdali su rukomet kao sport, a negativne reakcije stigle su od Nikole Karabatića, Luke Dončića, Jusufa Nurkića

Popularna emisija Highly Questionable na američkoj televiziji ESPN trivijalizirala je rukomet kao sport uz tvrdnju da bi Amerikanci s LeBronom Jamesom i bivšim quarterbackom Jayom Cutlerom osvojila zlatnu medalju na Olimpijskim igrama.

Cutler je prije nekoliko dana rekao da razmišlja da se s 36 godina počne baviti rukometom i pokuša se kvalificirati sa SAD-om na Olimpijske igre.

“Čuo sam da se taj rukomet igra na Olimpijskim igrama i mislim da bih bio dobar u tom sportu. Igra se s malom loptom kojom se okolo dodaješ i onda je baciš u gol. To je kao dvoranski nogomet, osim što se igra rukama”, rekao je Cutler u popularnom podcastu Pardon My Take.

“Koliko tamo igrača igra, osam, je li tako? Ja mislim da biste ti, LeBron i Patrick Mahomes sami protiv bilo kojih osam igrača iz drugih zemalja osvojili zlato”, odgovorio mu je voditelj, a Cutler je nastavio:

“Mislim, pogledajte taj sport. Sve momčadi na gol stavljaju neke stare tipove koji na pamet dižu ruke kad lopta ide prema njima. Nekad ih pogodi, nekad ne. Ma, moram ući u našu momčad”.

Njihove izjave prenijela je spomenuta emisija na ESPN-u, a voditelji su se uključili u raspravu bi LI Sjedinjene Države s Cutlerom u momčadi mogle osvojiti zlatnu medalju u rukometu na Olimpijskim igrama. Jedan voditelj se složio i rekao da bi on odmah ušao u momčad s Cutlerom i LeBronom.

“Jeste li ikad čuli nekog osmogodišnjaka da kaže da se želi baviti rukometom? Ja sam siguran da je taj sport negdje na Zemlji popularan. Tko se bavi rukometom? Oni koji nisu uspjeli u nogometu, footballu ili košarci”, rekao je jedan od voditelja.

Raspravu su vidjeli Nikola Karabatić i Luka Dončić. Francuski reprezentativac je poručio Cutleru da će mu on dati svoju zlatnu medalju ako ga pobijedi, a Dončić je rekao da nemaju pojma koliko je rukomet težak sport. Reagirao je i BiH košarkaš i član Portlanda Jusuf Nurkić koji je jednostavno poručio: ‘Bolje šutite ako ne znate o čemu pričate’. Pokraj toga je stavio hashtagove ‘handball’ i ‘serioussport’.