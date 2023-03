PROZVAO REAL ZBOG PRLJAVŠTINE, ‘NAGAZIO’ I MODRIĆA! Bivši suigrač Vatrenog bez milosti: ‘Ponašaju se kao ku**e’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Dok Real Madrid razmišlja o propuštenoj prilici u najvećem španjolskom derbiju, s porazom u Barceloni nakon kojeg madridskom klupskom velikanu značajno padaju šanse za obranu naslova, ovih dana odjeknulo je i nešto drugo povezano s Realom, ali ne zbog vještine koju momčad Carla Ancelottija pokazuje na terenu.

U fokusu su bile druge, prljave stvari, kakve su se češće povezivale s nekim potezima igrača Barcelone, a iz svojeg kuta gledanja, zbog toga je po Realu ‘potegnuo’ igrač koji je svojedobno bio u istoj svlačionici s Nikolom Vlašićem za vrijeme Vlašićevih uspješnih dana u dresu moskovskog CSKA.

Tada je u moskovskom klubu igrao i Islanđanin Arnor Sigurdsson, koji je iz susreta s Realom iz tih dana zapamtio i neke poteze iz kategorije prljavih.





Oštar istup

Islandski vezni igrač napadačkog usmjerenja o tome je govorio gostujući u ‘podcastu’ Tuttosvenskan, u oštrom istupu u kojem je govorio o nekim potezima realovaca.

“Ti igrači ponašaju se kao ku*ke”, rekao je 23-godišnji islandski reprezentativac, a potom je pojasnio i na što misli.

“Jako su dobri u nogometnim vještinama, ali kada se govori o određenim pokrivanjima, uklizavanjima i drugim stvarima, tu su najgori. Ulaze protivniku u glavu na taj način”, opisao je Islanđanin iz svojeg kuta gledanja.

Posebno je pritom istaknuo Luku Modrića, na način koji za korektnost hrvatskog reprezentativnog kapetana na terenu zvuči nesvojstveno, baš iznenađujuće.

“Kada se sretneš s Real Madridom i kad ti je Modrić ‘za petama’ uključujući i pričanje da si sr*nje, onda shvatiš da nisu jako ugodni, ali da su sjajni igrači. Nakon svega, pruže ti ruku i tako pokažu poštovanje”, opisao je Arnor Sigurdsson vlastiti pogled na stvari.

Islanđanin je odao priznanje Realovim igračima na klasi koju pokazuju igrački, a pričao je i o drugim stvarima, sve iz iskustva koje je dosta limitirano s obzirom na to da je u dresu CSKA igrao protiv Reala u dvije utakmice u Ligi prvaka u sezoni 2018./19.









Za CSKA su to bile jako pamtljive utakmice s obzirom na to da je dvaput slavio u skupini, a osobito se pamti pobjeda s 3:0 u Madridu, na Santiago Bernabeuu, u prosincu 2018., kada je Nikola Vlašić bio asistent za treći gol Moskovljana, a strijelac je bio – upravo Sigurdsson.

I hrvatski reprezentativac i islandski igrač tada su dali svoj obol pobjedi, Vlašić s punom minutažom, a Sigurdsson s izlaskom u sudačkoj nadoknadi na kraju utakmice.

Vlašić je, inače, protiv Reala u toj sezoni zabio odlučujući gol u domaćoj utakmici Moskovljana, u dolasku do 1:0 u listopadu ’18. u glavnom ruskom gradu. Luka Modrić u te dvije utakmice nije igrao puno. Imao je nastup tek u posljednjih oko pola sata u porazu u Moskvi, no očito je to bilo dosta da ga Islanđanin zapamti.









U međuvremenu, Modrić je i dalje važan Realov adut, Nikola Vlašić je prvo otišao u West Ham, potom u Torino, a Arnor Sigurdsson je danas u švedskom Norrkoepingu, na posudbi iz CSKA. Kako govore Islanđaninove riječi, on susrete s Realom pamti jako dobro, uključujući i neke ‘skliske’ detalje.