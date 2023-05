PROVOKATIVNA PORUKA RAZLJUTILA ŠIBENČANE! Vratar Gorice navijački poručio…

Uspjeh Gorice u proljetnom dijelu SuperSport HNL-a još će se dugo prepričavati, a Šibeniku ostaje žal za propuštenim bodovima tijekom sezone, no možda mogu zagorčati Hajduku i osvojiti Kup.

No u kakvom je stanju momčad sa Šubićevca teško je za vjerovati kako će se psihološki oporaviti za finale na Rujevici u srijedu 24. svibnja, ali čuda u nogometu su se događala, a baš je Gorica jedan takav primjer.

Podsjetimo, na jesen Gorica je bila uvjerljivo na začelju, a onda su tijekom proljeća igrači Željka Sopića dostigli razliku od više od 10 bodova i pobjedom od 5:2 protiv Varaždina proslavili ostanak u društvu najboljih.

Navijački žargon

Nakon pobjede Goričani su ludo slavili u svlačionici, a jedan od onih koji se sjetio Šibenika u slavlju bio je vratar Gorice, bivši Hajdukovac, Božidar Radošević.

Tako je bivši golman Hajduka na Instagramu objavio fotografiju u dresu Marka Livaje, uz poruku: “Adio Jude”, a inače Torcida voli nazivati navijače Šibenika Funcute Judama.

Božidar Radošević celebrating in a Mauritanian kit of (former teammate) Lamine Ba and a beer in hand 🍻 pic.twitter.com/BvLveLf9hX

— Croatian Football (@CroatiaFooty) May 21, 2023