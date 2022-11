PROTIV POZNATOG HRVATSKOG TRENERA OPTUŽNICA ZA BLUD NAD DJECOM: Sudac je poštedio slavnog Hrvata zatvora zbog ‘protoka vremena’, ali sad je podignuta nova optužnica

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Poznati karlovački trener borilačkih sportova M.B. morat će opet u sudnicu. Taj 71-godišnjak optužen je za spolnu zlouporabu djeteta mlađeg od 15 godina te za tri djela bludne radnje.

Državno odvjetništvo je to objavilo u ponedjeljak, a u priopćenju karlovačkog Općinskog državnog odvjetništva (ODO) stoji da se okrivljenom 71-godišnjaku stavlja na teret da je od 2004. do 2021. godine, na području Karlovca, počinio navedena kaznena djela na štetu četiri oštećene osobe u dobi od 12, 13, 14 i 18 godina.

Optužnicom predlaže da se okrivljeniku produlje mjere opreza te da se izrekne mjera zabrane obavljanja određene poslovne aktivnosti, a sve zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, objavila je Hina.





Opet na sud

Nadalje, ne traže kao kod provođenja istrage u siječnju ove godine istražni zatvor, što je sudac istrage tada odbio zbog, kako je tada rekao za Hinu, “protoka vremena, jer je inkriminirano razdoblje 2006., 2008. i 2018. godina” te zbog “dobi osumnjičenika”, pojasnivši da se istražni zatvor starijima od 70 godina određuje “samo u iznimnim slučajevima”.

No, odredio je tada i zabranu približavanja žrtvama, ali i obavljanje trenerskog posla, uz riječi kako da smatra da će i te blaže mjerama “ispuniti svrha sprječavanja ponavljanja kaznenih djela”.

U tekstu današnje optužnice ne stoji za koju se vrstu spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina trener sumnjiči, no zakon opisuje da se tu radi o mogućem kažnjavanju zatvorskom kaznom u rasponu od najmanje jedne do osam godina zatvora. Preciziraju se zakonski članci za još tri kaznena djela bludnih radnji, neke se dovode u vezu i s člankom koji se odnosi na silovanje, no o čemu se sve tu radilo, morat će se dokazivati sudski. Zakon za razne vrste bludnih radnji predviđa zatvorske kazne od dvije, tri, pa i pet godina zatvora.

“Čim optužnica postane pravomoćna objavit će se i službeno identitet trenera, no u vrijeme kriminalističke istrage i privođenja nedvojbeno je javnost mogla vidjeti da se radi o poznatom taekwondo borcu i treneru koji se natjecao na dva svjetska prvenstva (1974. i 1975.), dva europskih prvenstava (1975. i 1976.) godine.”, zaključuje Hina.