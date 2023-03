‘PROTIV JE MAMIĆA, A SINA JE DAO U LOKOMOTIVU!’ Kako gledaju neki Boysi na dolazak bivšeg Vatrenog: ‘Ma sve su to neke zakulisne igre’

Puno se očekivalo od skupštine ispred Sheratona, ali na kraju sve je ostalo u magli jer što se zapravo događa nitko ne zna. Kraj ove zavrzlame dobit ćemo tek u prosincu. Jedno je sigurno, a to je da je Dario Šimić i službeno ušao u klub.

Vatreni koji je prvi došao do 100 nastupa za reprezentaciju tako je postao i prvi koji je ušao u upravu Dinama, a da kontrira Zdravku Mamiću. Šimić je tu ideju dobio još 2010. kada je zajedno s još tri legende kluba (Marić, Bišćan, Šokota) pokrenuo inicijativu “Zajedno za Dinamo.” Tada je na svoju stranu dobio i navijače koji su tada već bili u bojkotu.

Pitali smo neke od starijih i mlađih navijača Dinama što misle o Dariju Šimiću:





Pokazat će se koliko može

“Nisam ga nešto volio kao igrača iskreno. Imao je dobrih utakmica, ali ne znam nije mi odgovarao. Ovako kao funkcijoner mi se isto ne čini ništa posebno. Nit smrdi nit miriše. Budemo vidjeli koja će uloga njegova tek bit” rekao je jedan od starijih navijača.

Mlađi ga pak pamte po sinu:

“Ako je sina uspio prodat za 4 milijuna eura onda očito da je sposoban i da zna ljude. Samo da ga ne vodi u Dinamo. Zapravo sad kad razmislim je malo ironično da je bio protiv Mamića pa je sina dao u Lokomotivu. Sve su to neke zakulisne igre.”

Nova era

“Ima Šimić ipak i neke prednosti naravno. Igrao je u velikim klubovima sigurno ima neki utjecaj u svijetu nogometa. Moglo bi to bit dobro za Dinamo jer opet drugačije će ljudi gledat kad znaju da je u klubu netko tko je prošao velike klubove. Bar ja na to tako gledam, a možda živim u nekoj fantaziji.”

Drugi stariji navijač dodaje: “Dok je Mamić bio legende kluba bježali su od Dinama. Sad bi moglo biti drugačije. Ne treba zaboraviti da je Šimić dobar prijatelj sa Zvonom Bobanom. Boban je ipak Boban. Taj čovjek je nogometna institucija s velikim utjecajem u Uefi i Fifi. Ja sam iskreno pozitivan, vjerujem Šimiću.”

Mlađa ekipa s druge strane uzima sve s dozom opreza: “Još nisam siguran da je Mamić van kluba. Do te sjednice u prosincu on stigne pola Hrvatske podmititi i da opet ima utjecaj. Ne vjerujem nikom iz kluba dok god postoji i ono malo Mamićevog u upravi ne mogu bit pozitivan, a to uključuje i Čačića.”









Dakle za Čačića nema oprosta?

“Držao je ljestve Mamiću. Ne, samo da je držao nego mu je toliko blizu analnog otvora da je to gadljivo. Ajmo bit realni pa Čačić bi bio ništa bez Mamića. Čovjek tri godine nije vodio nikog i onda bum evo ga u Dinamu. Pa reprezentaciju je vodio nakon što je došao iz Slaven Belupa. Mamić mu je sve stvorio, a sad se Čačić pravi blesav. Nek vara one koji ne kuže što se događa.”

Za kraj smo pitali čega se najviše boje u budućnosti za Dinamo:









“Samo želimo klub koji posluje pošteno, iz kojeg se ne krade i koji poštuje svoje igrače i navijače. Sve što zapravo ima jedan normalan europski klub što Dinamo po svojim rezultatima i je” zajednički je zaključak i mlađih i starijih.