PROSINEČKI PROGNOZIRA: Dinamo ili Zvezda

Autor: Josip Valjan - Harambašić

Bivši nogometaš Dinama i Zvezde a danas izbornik reprezentacije BiH prognozirao je eventualni okršaj dva kluba s Balkana. Na pitanje tko bi u eventualnom susretu imao prednost Robert Prosinečki nije znao ili nije htio dati eksplicitan odgovor.

Dinamo se vraća u Ligu prvaka nakon dvije godine posta a Zvezda je drugu godinu za redom sudionik elitnog nogometnog klupskog natjecanja.

“Ma velika je stvar za klubove na Balkanu što su Dinamo i Zvezda ušli u grupu Lige prvaka. To je veliki uspjeh .Nemojte me pitati tko bi bio u prednosti ako bi došlo do tog duela jer tko zna tko će koga izvući. To bi sad bila samo nagađanja. Dinamo i Zvezda trebaju uživati u ovom trenutku. Ušli su u Ligu prvaka, imat će tri puta pune stadione i igrat će protiv najboljih u Europi. To je ono zbog čega se treba veseliti, a tko zna tko bi imao prednost”, izjavio je Žuti za portal 24 sata.