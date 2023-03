PROMIJENILO GA JE ISKUSTVO: ‘Ono što se događa u zatvoru, ostaje u zatvoru’

Boris Becker uživa na slobodi nakon što je prebačen iz Engleske u Njemačku, gdje na nekakav način odslužuje ostatak od dvije i pol godine zatvora, koje je dobio zbog financijskih malverzacija.

Boris je u zatvorima na Otoku proveo osam mjeseci, od kojih je prvih mjesec dana kazne bio u zatvoru iz vikotrijanskog doba Wandworthu, da bi ostatak kazne nakon neslaganja s čuvarima i zatvorenicima proveo u zatvoru Huntercombe, gdje je zatvorenike podučavao jogi.

Nakon što je uspio u naumu da ga Engleska isporuči Njemačkoj, Boris Becker je podijelio neke stvari o životu iza rešetaka, ali ipak ne želi previše pričati o tom iskustvu.

What's happened to Boris Becker he looks [email protected]😕 pic.twitter.com/q6kCGPqu0V

— COL (AKA MR Chelsea)🇬🇬🇬🇧⚽️🌟🌟🇺🇦 (@ColinPethers) March 28, 2023