Prodaje svoje gole fotke za siću, a osvajala medalje: ‘Kad si gladna, ne biraš’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Jedna je od onih sportašica kod kojih možda nije sve išlo baš onako kako je očekivala. Osvajala je medalje, ali na kraju je dotaknula dno i završila u porno industriji, kaže da je morala da bi – preživjela…

Idemo redom. Verona van der Leur sa samo 14 godina osvojila je dvije juniorske medalje na Europskom prvenstvu. Dvije godine kasnije na njezinu adresu stiglo je još pet medalja, tri sa Svjetskog kupa, jedno srebro sa Svjetskog prvenstva.





Čak je dobila i titulu jedne od sportašica godine u svojoj Nizozemskoj, sve je bilo idealno, ali onda se dogodio – krah. Do njezine 17. godine sve je išlo sjajno, ali onda je otkrila da je razmišljala i o samoubojstvu.

Osjeća se kao u crnoj rupi

Nešto kasnije je završila u porno-industriji, a danas na svojoj stranici prodaje dnevnu intimnu fotografiju za manje od dva eura!

“Osjećala sam se kao u crnoj rupi. Najbolje bi bilo da sam odustala, ali mi nitko nije dao. Pokušavala sam, ali mi nisu dozvolili”, rekla je Verona.

Njezini roditelji su bili zaduženi za novac i ona se “samo” trebala dobro pripremiti za Olimpijske igre 2004. godine. Ali, nije baš bilo tako. Teško se ozlijedila, a onda je shvatila da je njezin otac ali doslovno prokockao 5000 eura u Las Vegasu.

Najprije je podnijela tužbu protiv roditelja, na kraju je dobila oko 80.000 eura koje joj je otac bio dužan isplaćivati u ratama.

“Kad nemate hrane i morate krasti, to je prelazak granice, prelazak vlastitih granica što nikad niste mislili da ćete učiniti”, rekla je u jednom intervjuu i dodaje:









Sve za preživljavanje

“Ali da biste preživjeli, učinit ćete baš sve što je potrebno”.

Zbog ucjene jednog para i golih fotografija na kraju je završila u jednom trenutku i iza rešetaka.

View this post on Instagram





A post shared by Verona van de leur (@veronagymnast2)

“Sve sam fotografirala i u jednom trenutku sam tražila novac od žene. Na kraju me je prijavila i ja sam završila u zatvoru. Voljela bih je opet sresti”.

Provela je 72 dana u zatvoru, a zatim su joj prišli iz porno-industrije…

“Nije to bila laka odluka, više je to bila prilika za mene. Radila sam sve sa mojim dečkom. On je bio moj fotograf i glumac, to mi je olakšalo posao”, zaključila je.

View this post on Instagram A post shared by Verona van de leur (@veronagymnast2)

Jedna nesvakidašnja sportska priča i uistinu pravi dokaz kako svaka medalja ima dvije strane…