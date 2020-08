PROCURIO ŠOKANTNI DOKUMENT: Evo kako Amerikanci ucjenjuju tenisače

Sve je više tenisača i tenisačica koji otkazuju US Open, Grand Slam koji kreće 31. kolovoza.

To i ne čudi nakon kontroverznoj dokumenta koji je procurio u javnost, a u kojem organizatori od igrača traže da prihvaćaju ako se dogodi nešto rizično, što uključuje i smrt.

“Svojevoljno prihvaćam potpunu odgovornost za svaki rizik, uključujući tešku bolest ili smrt, koja se može dogoditi tako što sam bio u kontaktu s drugim ljudima, kao rezultat što sam prisutan u hotelu, bez obzira je li rizik uzrokovan nemarnošću NTC-a ili drugim okolnostima”, dio je ugovora.

US Open Covid19 waiver

“I voluntarily assume full responsibility for any risks … including … death, that may be sustained by me or by others who come into contact with me, as a result of my presence in the Facilities, whether caused by the negligence of the NTC or otherwise.” pic.twitter.com/xoOYRnFtu9

— Oleg S. (@AnnaK_4ever) August 9, 2020