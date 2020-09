PROCURIO DOKAZ? Jedan od najvećih transfera Dinama u povijesti pred realizacijom

Joško Gvardiol, mladi 18-godišnji Dinamov stoper u posljednjih se nekoliko dana spominje kao još jedan Dinamov kapitalac s prodajne liste iako bi svoje najbolje partije u dresu Plavih tek trebao početi pružati. No uvijek ima ponuda koje se ne mogu odbiti.

Jedna od onih koja se aktualizirala i probila u javnost je ona da se novi premierligaš Leeds United i njihov trener Marcelo Bielsa opasno zagrizli i zainteresirali se za usluge mladog Gvardiola.

Da je transfer moguće već pred realizacijom ili i gotov govori i činjenica da je Gvardiol na svom Instagramu počeo počinje pratiti Leeds United.

Spominje se transferna cifra od 20 milijuna eura, što bi bio četvrti najveći izlazni transfer u povijesti Dinama.

Ugovor s Dinamom veže ga do 2025. godine i prema Transfermarktu vrijedi šest milijuna eura.

@jamma_294 gvardiol is now following leeds on instagram🤔 #lufc pic.twitter.com/1651l1CbUz

— bielsa’s lucky blue bucket 💙💛💙💛 (@delwright21) September 3, 2020