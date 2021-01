PROCURILE SNIMKE PREGOVORA: Ovako je White nagovarao Khabiba da se vrati u ring

Nakon što je jučer krenuo u rat protiv ilegalnih streamera na presici pred UFC257, danas je procurila snimka trenutka kada Dana White izlaže u kratko svoj prijedlog Khabibu Nurmagomedovu u Abu Dhabiju.

Kamere su uhvatile trenutak, kada se očito pred samu pres konferenciju, White na kratko približio Khabibu te mu je rekao:

“Ova borba između Conora i Poiriera je traženija (na PPV platformi) nego tvoja protiv Conora. Zamisli što bi ti i Conor napravili u još jednoj j**** borbi. Samo kažem.”, rekao je White na što se Khabib nasmijao.

Dana White told Khabib to imagine the potential pay-per-view sales of a rematch with Conor McGregor, comparing it to #UFC257 (via @ufc) pic.twitter.com/4DocBT7A9z — ESPN MMA (@espnmma) January 23, 2021







Biti će zanimljivo saznati brojke koje su dosegli u UFC-u nakon ove borbe, no dobro se zna kako iznosi premašuju stotine milijuna dolara.

Nurmagomedov je jednom izjavio kako bi se vratio u ring za 100 milijuna dolara, a čini se kako će White iskoristiti PPV platformu kako bi privukao Khabiba na još jednu borbu i možda stvarno ponuditi traženi iznos koji bi bio najveći u tom borilačkom sportu ikad.









Isto tako trenutni prvak je izjavio kako želi vidjeti nešto spektakularno:

“Gledat ću tu borbu. Ne želim zadržavati pojas. Ako mi Hooker, Chandler, McGregor ili Poirier pokažu nešto spektakularno, vratit ću se”, rekao je Whiteu Khabib.

Kao što je poznato Khabib je obećao majci kako se neće više boriti nakon zadnje borbe.

“Pričao sam s majkom tri dana kad se ovo dogovaralo, obećao sam joj je ovo moja zadnja borba i ona je to i bila. Ja kad dam riječ, onda je to to, toga se držim. Ona ne želi da se više borim bez oca i za mene je to svetinja”, rekao je nakon zadnje borbe.









Kako će se ova trakavica završiti stvarno je teško za pretpostaviti, no ipak se čini kako će 100 milijuna dolara biti uskoro u igri.