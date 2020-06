PROBLEMI ZA JOVIĆA: Pogoršalo se zdravstveno stanje važnog prvotimca

Autor: J.V.H.

U pripremnoj utakmici pred nastavak sam nastavak prvenstva Dinamo je pobijedio zaprešički Inter 4:1 ali je u utakmici bez rezultatskog imperativa ostao bez Petra Stojanovića.

Slovenski bek nastradao je u jednom duelu s protivničkim igračem ali isprava se nije činilo da je ozljeda toliko ozbiljna da bi Stojanović zbog nje morao duže izbivati s terena. Dogodilo se upravo to.

Iako se trebao vratiti treninzima nakon jednotjednog oporavka, važan igrač Modrih morat će na produženo medicinski dopust od dodatna dva tjedna.

“Nažalost, Stojanović nikako da se oporavi. Bio je to naizgled bezazlen start, ali umjesto da se situacija popravi, još se i pogoršala. Bit će u ‘outu’ još dva-tri tjedna. Žao mi ga je, vidim da je utučen, prve prognoze bile su sedam do 10 dana, no ipak će trajati dulje. Ostali su svi zdravi, i Gavranović je dobro, konkurira za momčad”, izjavio je trener Igor Jovićević uoči večerašnjeg ogleda s Lokomotivom.

Ogled Lokomotive i Dinama propustit će Sammir koji je nedavno je pretrpio težu ozljedu pa će do daljnjega biti izvan terena, a za Dinamo osim Stojanoviće neće nastupiti ni Bruno Petković. Dinamo je već osigurao naslov prvaka države pa je imperativ pobjede na Lokomotivi.