PROBLEMI UOČI UTAKMICE: Dalić ostao važnog kotačića u reprezentaciji, od prve minute nastupa debitant

Ususret utakmici Hrvatske nogometne reprezentacije koja u 20:45 na gostovanju u Poljskoj traži nove bodove i potvrdu plasmana na Europsko prvenstvo, novi problemi stižu iz našeg tabora.

Naime, ozlijedio se Tin Jedvaj. Mladi branič je osjetio zatezanje u zadnjoj loži te je išao na snimanje kako bi se otkrio uzrok. Ozljeda je teže prirode te večeras neće nastupiti u utakmici protiv Slovačke. Umjesto njega u prvih 11 upao je branič Kopenhagena Karlo Bartolec. Zlatko Dalić je odmah pozvao kapetana Hajduka Josipa Juranovića koji će se Vatrenima priključiti za kvalifikacijski ogled protiv Azerbajdžana u ponedjeljak.

🇭🇷 #Croatia and @FCAugsburg defender Tin Jedvaj is unavailable for September #EURO2020 qualifiers in Slovakia and Azerbaijan due to renewed hamstring injury. Tin, we wish you a speedy recovery! 🤞 #BeProud #Family #Vatreni🔥 pic.twitter.com/3DwkjXiWSU

— HNS (@HNS_CFF) September 6, 2019