Problem će biti neminovan ako Dalić ne smiri naciju, ali postoji problem

Autor: Andrija Kačić Karlin

Scenarij u kojem se našla naša nogometna reprezentacija i čovjek koji je s njom dosegao povijesne uspjehe naposljetku može biti svima nama koji čekamo epilog i jako neugodan, neuspješan. Lako je moguće, ne varajmo se, da Hrvatska ne vidi, pa i doživi, Euro sljedećeg ljeta u Njemačkoj. A riječ je o sudbini Zlatka Dalića kao kapetana hrvatskog broda.

Dogodi li se to, a tako je teško to uopće doživjeti i u noćnoj mori, biti će to ne samo svojevrsna senzacija. Nego i katarza našeg nogometa koji se pogubio i u klupskim okvirima, te ga je u zadnje vrijeme održavala samo reprezentacija.





Jasno je kako će se stvari u tom slučaju razvijati. Prvi će na meti biti izbornik. No, nemojmo za početak ići toliko daleko. Idemo redom…

Veliki ispit za Vatrene

Ne bude li Hrvatska druga u kvalifikacijskoj skupini ići će u dodatne kvalifikacije. Zbog minulih zasluga, plasmana u finale Lige nacija gdje smo, sjetimo se, poraženi na jedanaesterce protiv Španjolske. Tko će ga znati, možda će nas i davne zasluge na koncu konca i spasiti.

Ako tko ima kredit u našem nogometu onda je to sigurno baš izbornik Zlatko Dalić. Iako je slavljen i opjevan nije da nije uvijek imao svojih kritičara. Koji su sada u sedlu i jašu jako, galopiraju. Dočekali su svoj trenutak i razapinju ga na križ. Porazi protiv Turske i Walesa uistinu su bili šokantni, popraćeni bijednom igrom formacija u koje je izbornik vjerovao.

Sada je Dalić napravio svojevrsni rez, pozvao dosta novih igrača, ali ga nevolje s ozljedama i dalje ne zaobilaze. Iako ne traži alibi, činjenica jest da je po kvaliteti postave koju Dalić sada može složiti sve to daleko od one moćne Hrvatske u kojoj smo uživali.

Ali, uzmaka više ne smije biti. Niti će prema Dalić biti milosti, javno mnijenje se lako okrene, pobjesni, zabije ti nož u leđa.

Pa, analizirajmo podrobnije situaciju. Ako Hrvatska ostvari preostale dvije pobjede sa solidnim partijama, a Wales kiksne te odemo direktno na Euro, biti će toga Dalića – bingo. Ako Hrvatska dobije obje utakmice, kao i Wales, ići će u dodatne kvalifikacije. Javnost neće biti zadovoljna, to je sigurno…

No, Dalić će i dalje imati potporu u Hrvatskom nogometnom savezu. Koji sigurno neće posegnuti za njegovom smjenom, dati će mu priliku da sve popravi u teškim kvalifikacijama, onim dodatnim.









Problem će biti neminovan ako Hrvatska ne dobije obje utakmice u skupini. Tada će se pozicija Zlatka Dalića ozbiljno uzdrmati, iako će na rasporedu biti još dodatne kvalifikacije. No, podatak da se danas ne može dobiti Latvija ili Armenija uzbuniti će naše duhove do pobune. Tada će se i u HNS-u osjetiti previranja po pitanju sudbine izbornika.

Uz nadu da ćemo se ipak direktno plasirati na Euro, moramo razmišljati i ako stvari ne ispadnu tako. Kroz dodatne kvalifikacije, dvije utakmice, svojevrsni turnir, Hrvatsku bi mogli čekati suparnici čak iz prvog razreda europskog nogometa. Da, bio bi to kud i kamo teži posao, ali će se od Dalića kojeg će Savez ostaviti za kormilom nacionalne momčad, očekivati da preskoči te prepreke.

HNS živi od plasmana

Hrvatski nogometni savez doslovce živi od plasmana reprezentacije na velika natjecanja, to su milijuni, propadnu li biti će žučno. Ne vide li „vatreni„ Euro, bez obzira što Dalić ima ugovor na još dvije godine, do kraja ciklusa za svjetsku smotru 2026. godine na sjevernoameričkom kontinentu – znati će mu se kraj.

Može li dobiti možda još jednu priliku, kao što su dobili Ćiro Blažević kad nas nije odveo na Euro 2000. u Belgiji i Nizozemskoj ili Slaven Bilić koji se nije plasirao na svjetsku smotru 2010. u Južnoj Africi?

Možda, ali prije ne. Sam je visoko podigao ljestvicu, bura u javnosti biti će prevelika, a mogao bi i sam odstupiti. Ne biti smijenjen, primjerice. Kolikogod imao veliki kredit Zlatko Dalić nikad nije bio pred većim izazovom. Posrće u skupini za koju se govorilo da je najlakša kvalifikacijska u povijesti naše reprezentacije. I sada se i on bori za svoj spas.

Čak smo pisali, da sami sebe ne opravdavamo, da će se „u ovoj skupini biti teže ne plasirati nego plasirati„. Svi smo očito bili u zabludi i sada drhtimo. Jer, ne možemo pojmiti da bi se Euro mogao održati bez naše Hrvatske.