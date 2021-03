PROBLEM BEZ RJEŠENJA: Nakon Eura ostaju bez izbornika, a nasljednika nigdje

Autor: GIŠ

Izbornik nogometne reprezentacije Njemačke, Joachim Löw, već je prije najavio kako je spreman napustiti kormilo Elfa nakon ovogodišnjeg Europskog prvenstva. Löw se na taj korak odlučio nakon 15 godina provedenih u reprezentaciji, s kojom je osvojio Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine ponizivši domaćine u finalu.

Dva imena

Kako pišu mediji u Njemačkoj tamošnji nogometni savez dao se u potragu za novim izbornikom, ali su za sada bez sreće što se tiče njihovih odabranika kao nasljednika Löwa. U savezu bi bili najsretniji kada bi izborničku funkciju preuzeo sadašnji trener Bayerna Hansi Flick, koji je već bio pomoćnik Löwu u periodu između 2006. do 2014, godine. Drugo ime koje se uvijek spominje je ono trenera Liverpoola Jürgena Kloppa, no on nije pokazao veliki interes za preuzimanje Elfa.

Teško ostvariva misija

Što se tiče Flicka, on ima ugovor s Bayernom te bi Njemački nogometni savez trebao platiti odštetu Bavarcima u slučaju kada bi Flick preuzeo reprezentaciju. No DFB do sada nikada nije napravio takav presedan da bi platio nekom klubu odštetu za trenera i teško je vjerovati kako bi sada to učinili.