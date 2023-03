PRIVEDEN ČELNIK NOGOMETNE ORGANIZACIJE KOSOVA! Razlozi ostaju nejasni, a zbog jedne afere mu se već sudilo

Nogometnu scenu na Kosovu uzdrmala je vijest da je u rukama policije nakon privođenja završio Agim Ademi, predsjednik tamošnjeg nogometnog saveza. Informaciju o Ademijevu uhićenju objavila je televizija T7, sa sjedištem u Prištini, ali za sada se ne zna zbog čega je nogometni dužnosnik nakon policijske intervencije odveden na obavijesni razgovor.

Iz ranijih medijskih izvještaja, Nogometni savez Kosova bio je u fokusu zbog informacija o istragama tamošnjeg tužiteljstva i policijskih tijela koja se bave razotkrivanjem kriminala u gospodarskom poslovanju. Spominjala se i istraga carinske službe zbog zlouporabe sredstava i utaje poreza.

Je li novo privođenje s time povezano, još nije poznato, ali zna se da je čelnik kosovske nogometne organizacije ranije već bio na sudu. Oslobođenje od optužbi dočekao je nedavno, tijekom prošlog tjedna.

🚨 According to local media reports, FFK President Agim Ademi has been arrested by the #Kosovo Police. 🚓

This happens just days after the Prishtina courts had declared him innocent on previous charges. 🤔 pic.twitter.com/ezUh4uGKsu

— Kosovar Football 🇽🇰 (@kosovarfootball) March 21, 2023