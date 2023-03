PRITISAK JE NA NJEMU VELIK, MORA ODGOVORITI! Mamić ga nije volio, gura Vatrene, a sad se svi iživljavaju na njemu

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nakon ovakvih utakmica kao što je bila ova kvalifikacijska Hrvatske i Walesa, a kada ne završe sukladno očekivanjima, u nas se uvijek pripremi raspelo. Na kojeg se pribiju krivac ili krivci. Jer, nitko ni u snu nije očekivao da bi skromni Wales, bez Garetha Balea, s igračima iz trećeg razreda britanskog nogometa, mogao Hrvatskoj oteti planirani plijen.

Međutim, upravo se to dogodilo. I priznajmo da smo još u šoku. Apsolutno uvjereni da će nam ova „lagana skupina”, s Velšanima, Turcima, Latvijcima i Armencima biti kao šetnja kroz park – sada smo u strahu da bismo porazom u Bursi u utorak kompromitirali šanse za odlazak na europsku smotru u Njemačkoj.

A glavni čovjek za ulaznice pri HNS-u već se mjesecima bori s narudžbama za ulaznice za to veliko natjecanje, koliki je interes Hrvata u Njemačkoj, domovini i po cijelom svijetu za nastup Hrvata na Euru.





Napali ga žestoko

Kad ono, Euro može postati upitan. Pa, je li to moguće?

Na raspelu je prvi razapet Andrej Kramarić, naš napadač. Koji jest zabio gol, ali je u jednoj situaciji koja je mogla zaključiti utakmicu bio poslovično sebičan, nije dodao loptu usamljenom Perišiću da samo podmetne kožnu mješinu u gol. Radije se odlučio za šut s dvadesetak metara. I nije pogodio.

Da se razumijemo, nije to Kramarić prvi puta napravio. Pravo nam budi, ali imamo pravo reći da je njegova sebičnost u igri odavno prešla sve granice. Opet, tako kvalitetan igrač, ta tko se njega može odreći. Najmanje Zlatko Dalić kojeg je koliko puta spašavao. No, Kramarić zaista nema mjeru u napadu, on i kad primi loptu u mrtvom kutu gleda kako će udariti po golu, suigrači kao da za njega ne postoje. Možda je problem što nerijetko i pogodi iz nemoguće situacije.

Ovom prigodom suigrač iz reprezentacije mu je uzvratio psovkama i sve skupa je to izgledalo neugodno, neukusno i nepotrebno. Netko je na poljudskim tribinama dobro zaključio:

„Vatreni su konačno postali prava obitelj, sa skandalima, psovkama i nesporazumima”.

Šalu na stranu. Jest, Kramarićeva asistencija Perišiću mogla je biti presudna za ovu utakmicu. Ali, da je u cijeloj priči, napose pristupu, strategiji i voljnom elementu u našoj momčadi mnogo toga nedostajalo – istina je. I Kramarićev očit „kiks” nije jedini element koji je bitan u opisu neuspjeha protiv Walesa.









Andrej Kramarić posebna je biljka u botaničkom vrtu „vatrenih”. Uvijek pod lupom stručnjaka. Istovremeno hvaljen i obožavan, kritiziran i omalovažavan, on svoje breme odgovornosti nosi hrabro i dostojanstveno. Kod izbornika Zlatka Dalića uvijek ima kredit, a datira još od onih kvalifikacijskih utakmica protiv Ukrajine za odlazak na svjetsku smotru u Rusiju. Baš njegovim golovima Hrvatska se našla u Rusiji. I tada je isto bio sebičan kao i sada. Tu je on nepromjenjiv. Jedino, sada je to postalo i iritantno.

Nakon tih Kramarićevih golova Ukrajini u kvalifikacijama za odlazak na svjetsku smotru u Rusiji 2018. godine – sve ostalo je naša divna nogometna povijest. Koju nikad nećemo zaboraviti.

Andrej Kramarić je Dinamovo dijete koje je golovima u mlađim kategorijama opčinjavalo. No, u Dinamu je bio malo maknut u stranu, pa je svoju afirmaciju pronašao nekih 150 kilometara južnije, u Rijeci. Dobro se sjećamo, bio je to šokantan epilog, od Kramarića su se očekivale velike stvari u Dinamovom dresu, a iste je činio u majici Rijeke.









Bilo je to točno prije deset godina. Kramarić je kao zakleti Dinamovac otišao u Rijeku. A priča je počela benigno. U medijima se Kramarić požalio novinarima da ima premalu minutažu u Dinamu. To je i objavljeno, što nije nimalo dobro leglo Zdravku Mamiću. U gadnom i teškom razgovoru, čak i svađi s Kramarićem donijeta je odluka u Dinamu.

Najprije je Kramarić udaljen iz prve momčadi, a potom se gledalo gdje da ga se pošalje.

Dobro se sjećamo riječi tadašnjeg Dinamovog sportskog direktora Zorana Mamića.

“Andrej je svojim istupom naštetio klubu i momčadi samo par dana uoči vrlo bitne utakmice u Beču te tako jasno pokazao kako mu atmosfera u momčadi nije na prvom mjestu. Jasno je da s takvim razmišljanjem nema mjesta u svlačionici”.

Prepričavali su se događaji iz utrobe Dinamovog stadiona.

„Treneru, ako ne računate na mene, pustite me da odem„, dočekao je Andrej Kramarić baš Zorana Mamića nakon jedne utakmice u Koprivnici. Zoran je postao Dinamov trener samo koji dan ranije…

„Andrej, pričat ćemo u Zagrebu„, uzvratio je Zoran Mamić.

„Ne! Pričat ćemo sada. Rekli ste da ću igrati protiv Belupa, ali ste u igru stavili Beqiraja„, nije se dao Kramarić. I to netko može nazvati sebičnim ponaanjem, ali rekosmo. Andrej Kramarić je takav.

Tada je Andrej u sebi prelomio odluku. Bliskim prijateljima je objašnjavao:

”Mrak mi je pao na oči. Više ne mogu šutjeti. Niti to želim„.

Dinamo je vidio da ima nezadovoljnog igrača i da valja nešto i utržiti od njega. Dali su mu papire da nađe novi klub. U priču se uključio Andrejov otac, Josip. Iskoristio je svoje poznanstvo s vlasnikom Rijeke Damirom Miškovićem, sve je brzo dogovoreno. Kramarić je osvanuo na, tada, Kantridi.

I procvjetao, zabijao je kao na filmskoj traci, a iz pouzdanih izvora znamo da se u Dinamu pričalo, „joj, što smo napravili„.

Sa slovenskim trenerom Matijažom Kekom „Krama„ je rapidno napredovao. U sjajnoj atmosferi s Rijekom se proživio prekrasne dane. Kek mu je našao poziciju negdje malo iza prve napadačke crte, a Andrej je i zabijao i sudjelovao u igri, asistirao, igrao presing. Bio je istinsko, možda i najbolje pojačanje u povijesti Rijeke.

U Dinamu su se pokušavali opravdati. Zoran Mamić je govorio:

„Kramarić je otišao kada sam prvi put preuzeo momčad, kad sam trener bio tri dana. Andrej nije otjeran iz Dinama, samo nije imao dovoljno strpljenja”, kazao je.

Što i jest bila istina, ali Zoran Mamić je prije toga bio sportski direktor nekoliko mjeseci.

Kramariću je ubrzo stigao i poziv za reprezentaciju. Izbornik je bio Niko Kovač. Došao je u reprezentaciju i ostao. Dokazavši se u Rijeci kod Miškovića su sletjele brojne inozemne ponude. Najizdašniji je bio engleski Leicester. ”Krama„ se našao u Premier ligi. U sezoni 2015/16 odigrao je petnaestak utakmica, zabio samo dva gola.

Na početku 2016. Leicester se odlučio posuditi Kramarića njemačkom Hoffenheimu. I tu je procvao, baš kao svojedobno u Rijeci. Klub je otkupio njegov ugovor, još uvijek mu je prvi izbor za napadača, a usput on i dalje slovi kao jedan od najbitnijih kotačića naše reprezentacije.

Igrač s podjednako dobre obje noge, s linijama kretanja koje izbezumljuju suparničke obrane, u hrvatskoj reprezentaciji često postiže odlučujuće pogotke. Mnogi smatraju da je isuviše sebičan, no u povijesti nogometa teško ćete naći rasnog strijelca koji nema tu osobinu. On jednostavno zna što mu je zadaća, posve je fokusiran na suparnički gol.

Nevjerojatno je kako si sam nađe prostor za šut i realizaciju, a znali smo napisati da mu više odgovara način da sam sebi osigura prostor za udarac, nego da loptu dobije u „zicer„ poziciji. Promašaj stopostotne šanse na Euru protiv Španjolske kod 3-3 isto spada u antologiju. Nažalost, u antologiju promašaja.

Na svjetskoj smotri zasjajio je s dva gola u bitnoj utakmici protiv Kanade. Tada je pokazao zašto ima toliko povjerenje Zlatka Dalića. Mnogi su ga prije te utakmice smatrali bivšim, nakon slabe partije kolo ranije u skupini protiv protiv Maroka. Kada kao centralna „špica„ skoro da nije dobio loptu, niti došao do nje.

Rekosmo, ta čudna biljka u „vatrenom botaničkom vrtu” ima svoj način cvjetanja. Dolazi nam utakmica protiv Turske u gostima. A izbornik Dalić, kojem je isto pripremljeno raspelo kao i Kramariću, ne može računati na dva napadača. Marka Livaju i Brunu Petkovića.

I što drugo nego očekivati da Kramarić opet pomogne Daliću. Kao u zimu 2017. u Kijevu protiv Ukrajine. Da svojim golovima razriješi ovu neugodnu situaciju u kojoj nam je zapela nacionalna momčad već na startu kvalifikacija. On to može i nije jednom to učinio. Ipak, nekad se mora dodati. Je li ti shvatio sad ovako razapet?