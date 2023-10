Pritisak je golem na Hajduk, nestalo je strpljenje, a Savez je jednim potezom dosta ‘zakuhao’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Hajduk proživljava euforične navijačke dane, a dobije li splitski klub u nedjelju na svojem Poljudu Dinamo – biti će i luđe. Jer, lud je, frapantan, za naše prilike i nevjerojatan podatak da je Hajduk prešao brojku od sto tisuća članova. Dobar rad klupskog marketinga, pa i sjajan start sezone koji je potom kompromitiran s dva nenadana poraza protiv autsajdera, sigurno je pripomogao širenju članstva.

Nesumnjivo, takva golema brojka članova kluba iz države koja ne broji četiri milijuna stanovnika svrstava Hajduk i u europske i u svjetske fenomene. Klub koji je okružen tolikom navijačkom ljubavlju i lojalnošću zaslužuje, najmanje rečeno, bolje rezultate.

Nema naslova već gotovo 20 godina

Da, u zadnje dvije godine su osvojena dva Kupa, ali dominacija Dinama u prvenstvu nije prekinuta. Pravo na hvalisanje s brojem članova nitko ne može, pa ni ne smije osporiti, ali ono što se može osporiti jest činjenica da unatoč svih očiglednih napredaka u klupskoj organizacijskoj strukturi – rezultatskog pomaka u prvenstvu nema.

Može Hajduk danas-sutra imati i dvije ili tri stotine tisuća članova. Ali, jedan sportski klub ne postoji zbog „bildanja„ članstva, već mi je svrha rezultat, napredak, zarada. Ima i onih koji u tom stalnom isticanju broja članova vide „alibi„ za rezultatske neuspjehe.

Nije tajna, Hajduk je postao kost oko koje se glođu dvije struje navijača, sve zbog modela upravljanja omiljenim klubom, no obje struje u jednom su složne. Ne žele više ovakav HNS i žele promjene u hrvatskom nogometu.

Snažan Hajduk neophodan je hrvatskom nogometu ne samo zbog tradicije, nego i zbog ravnoteže nogometnog, ma i društvenog i političkog, sjevera i juga zemlje. Potez kojim je reprezentacija izmještena s domaćinskih utakmica u Splitu jedan je od najgorih u režiji Saveza ikada.

Srećom, s odlaskom Davora Šukera iz Saveza i s mandatom Marijana Kustića, uz trud izbornika Dalića ta je neprvda ispravljena.

To je bio tolikom očajan potez da ga se može smatrati kamenom temeljcom svih sukoba između centrale hrvatskog nogometa u Zagrebu i Splita kao neupitnog nogometnog centra, ravnopravnog Zagrebu. Što i povijest našeg nogometa dokazuje.

No, da je nešto i do Hajduka – jest. U dvadesetak godina, uz toliku nesebičnu, dirljivu, ma i fantastičnu podršku navijača, Hajduk se nije dokopao naslova prvaka. Što samo znači da su sve uprave koje su se izmijenile radile, da se ne lažemo, jalov posao.

Hoće li izdržati pritisak?

Hajduk je u zadnjih dvadesetak godina kretao desetak puta od početka i tu je nestalo strpljenje. Svako malo Hajduk kreće od početka, ali ajde… Barem se riješio dugova koji su ga opterećivali na način da razmišlja čak i o svom opstanku.

Jer, iako Hajduk na svojoj domaćoj utakmici ima duplo više gledatelja nego na svih ostalih pet u istom kolu, iako ima više od stotinu tisuću članova, iako se klupski suveniri prodaju bolje nego ikada, to nije to. I ne može biti to.

Uprava kluba može se dičiti tim poslovnim i društvenim dometima, ali samo jedno će, činiti Hajduk uspješnim klubom. To je konačno osvajanje naslova prvaka. Potom i kontinuitet uspjeha. Na radost brojnog članstva, svih navijača. Svi podaci o članskim iskaznicama ne smiju biti pokriće za neuspjeh momčadi. Najvažniji dio kluba jest momčad. Dobro, neki će reći i navijači. No, za veliki klub, što je Hajduk još uvijek, rezultatski uspjesi moraju biti imperativ.