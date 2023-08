Pripadnik BBB i heroj rata u Ukrajini: ‘Trojica osumnjičenih navijača Panathinaikosa i BBB su nevini’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Nove informacije iz Grčke govore nam da je grčka policija prikupila sve dokaze i snimke te je prema neslužbenim informacijama odvjetnik BBB javio zatvorenima da je ubojica navijač AEK-a.

Što se zapravo dogodilo na svom Facebooku podijelio je Denis Šeler Pena, istaknuti BBB i čovjek koji je ima status heroja u Ukrajini zbog svojih vojnih dosega:

“Trojica navijača Panathinaikosa i BBB su nevini,ubojica je navijač AEK- a, zato ranjeni, koji je bio u plavoj majci, nije htio u hitnu. Ekspertiza policije tako kaže ,kaže odvjetnik BBB.”





Odbio pomoć

“Info od jednog BBB koji je uspio javiti se roditeljima. U pritvoru se prolomilo glasno i veselo: Dinamo, Dinamo, kaže roditelj. P.S. javio se i drugi BBB iz pritvora i potvrdio vijesti” nadodao je.

Prema nekim izvorima ubijenog su njegovi prijatelji pokušali odvesti do Hitne pomoći, ali on je odbio jer bi to značilo da će biti priveden od strane policije.

“Molimo Vas da učinite sve da se našoj djeci, državljanima RH osigura sva pravna pomoć kakva se uobičajeno osigurava našim državljanima uhićenima u stranoj državi, osobito jer se radi o velikom broju ljudi mlade životne dobi, mahom 18, 19 ili 20 godina” napisali su roditelji danas tijekom dana grčkoj pravobraniteljici. Sve su ovo neslužbene informacije dok god grčka policija i službeno ne izađe pred medije.