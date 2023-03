PRILIKA ŽIVOTA ZA HRVATSKOG BOKSAČA: Bori se za titulu koju su osvajali velikani, evo gdje gledati povijesni meč

Još od vremena Željka Mavrovića i njegove boksačke dominacije nismo imali prvaka Europe. Možda će se to večeras promijeniti. Borbu za prvaka Europe ima Agron Smakići.

On će večeras ima borbu karijere i veliku priliku za osvajanje najcjenjenijeg europskog pojasa, koji su kroz povijest držali brojni velikani. Mavrović je čak tri godine bio prvak Europe.

Smakići je 32-godišnji Zagrepčanin koji je u karijeri ostvario 19 pobjeda (17 nokautom) i samo jedan poraz, 2019. od Kazahstanca Žana Kosobuckog, koji je i dalje neporažen.

U njemačkom gradu Bochum će večeras boksati protiv Nijemca Agita Kabayela, koji je dobio dosadašnje 22 borbe, od čega 14 nokautom. Naš boksač veliki je autsajder na kladionicama, ali u boksu su čuda moguća.

🇩🇪 Agit Kabayel (22-0, 14 KO’s) [107.9kg/237.9lbs] & 🇭🇷 Agron Smakici (19-1, 17 KO’s) [110kg/242.5lbs] weigh in today from Bochum, Germany 🇩🇪 ahead of tomorrow’s main event live on sub site Bild+ for the vacant EBU European heavyweight title

