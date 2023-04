‘PRIJETILI SU, ALI SAMO PRAZNIM PUŠKAMA’! Legenda najavljuje veliki derbi: ‘Ma nije on krivac, problem je očito u igračima’!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Derbi je to koji bi mogao prisjesti Hajduku! Bude li u nedjelju Dinamo neporažen na poljudskoj ljepotici biti će signal za veliko Dinamovo slavlje, jer će zagrebačka momčad i teoretski osigurati naslov prvaka.

I to u derbiju na travnjaku kod najvećeg rivala. Je li to podatak koji najzornije opisuje ovaj derbi?

S time se ne slaže Zoran Vulić, naš komentator, nekad proslavljeni nogometaš Hajduka. Koji je sigurno u povijesti dvoboja zagrebačke i splitske momčadi postigao najljepši zgoditak. U onoj čuvenoj 3-3 utakmici na Maksimiru 1987. godine ”zviznuo” je slobodan udarac Draženu Ladiću s preko 30 metara i pogodio pravo u kut.





Leko se želi dokazati

”Kasnije smo skupa bili pomoćnici izborniku Otto Bariću, ne moram vam govoriti koja je to zafrkancija bila, hahaha”, reći će na prvu.

Dobro, nekad je bilo puno više derbija koji su nešto odlučivali, ovaj u nedjelju je praktički nebitan. Ili?

”Ja velim da je svaki trening bitan, a ne samo utakmica. Lopta ima čudan život, sve ti vrati kad treba i sve ti uzme ako nisi zaslužio. Hajduk je u nastavku sezone bio toliko turbulentan da si je Dinamo mogao priuštiti i previše kikseva, a prednost mu je opet rasla. Što je Hajduk imao odgovorniju utakmicu, veću priliku da se približi Dinamu to je više zakazao. To govori i o psihološkoj strukturi momčadi. Ivan Leko došao je na gotovu momčad, nešto je eksperimentirao i nije uspio.”, rekao je i dodaje:

“Nije zato krivac, htio je najbolje. Očito je problem u igračima. Hajduku trebaju iskusniji igrači koji znaju kako se osvajaju trofeji. A do tih igrača nije lako doći. I polako uvoditi u momčad svoje nove, mlade svježe snage. A to je postupak i zahtijeva vremena. A u Hajduku je uvijek žurba”.

Ipak, derbi nosi jedan određen psihološki naboj, možemo li očekivati interesantnu utakmicu?

”Zašto ne. Bišćan po ustoličenju želi pokazati da zna posao, u utakmicu će ući silno motiviran, taj će osjećaj probati prenijeti igračima. S druge strane, strateg Hajduka Ivan Leko želi konačno jedna trijumf, sve kako bi pokazao da je sve ovo dosad bio splet i nesretnih i nespretnih okolnosti.”









Ovo će posebno izdvojiti…

“Pobjeda nad Dinamom bila bi jedna vrsta utjeha i za njega i za igrače. Da ne govorim što bi pobjeda značila navijačima, jednima ili drugima. Osobno, ja bih najradije bolio da je to derbi koji bi nosio ili odnosio naslov prvaka, ali odavno smo znali da to neće biti tako”.

Na koncu, kako vam se činilo cijelo prvenstvo?









”Nisam siguran da se kvalitativna razina podigla. Dinamo je unatoč brojnih, nenadanih posrtaja lako došao do naslova. Hajduk je prijetio, ali praznim puškama. Osijek se ne snalazi, on je nekako najveće razočaranje. Bila je to i Rijeka u prvom dijelu sezone, da bi u drugome ispala gotovo pa nedodirljiva. Bilo je puno iznenađujućih rezultata, ali opet je sve ispalo izvjesno. Nekako je najluđa ta borba za ostanak u Ligi. Kad smo već kod Hajduka, on tu ima imperativ kakav nije imao godinama. I imati ćemo zanimljivu završnicu, nakon finala Kupa Hajduka i Šibenika, taj Šibenik dolazi na Poljud i to mu može biti odlučujuća utakmica za ostanak u ligi. Kako se to samo potrefi”?

Nedjelja, 18 sati, praznik za hrvatski nogomet…