Prije dvije godine je imala svega 53 eura, danas uopće ne nastupa i ‘pliva’ u novcima

Autor: Igor Krištafor

Dnevno.hr/K.I.

Nekad najbolja britanska tenisačica bila je svojevremeno aposolutni hit, jedna od najpopularnijih sportašica svijeta, a od senzacionalnog osvajanja US Opena 2021. godine život joj se potpuno promijenio.

Emma Raducanu stigla je tada u New York kao 150. igračica svijeta, prošla kroz kvalifikacije u glavni ždrijeb, pa bez izgubljenog seta osvojila prvi Grand Slam turnir u karijeri. Britanski su mediji objavili kako je pred spomenuti nastup Raducanu na računu imala svega 53 eura, a svega nekoliko mjeseci kasnije na računu je imala vrtoglavih 15 milijuna eura.

Dakako, nije od samog naslova naslova zaradila tolike novce, ali on ju je vinuo među elitu. Od samog naslova na US Openu inkasirala je dva milijuna eura, ali je nakon titule potpisala brojne bogate sponzorske ugovore. Tada 18-godišnjoj Raducanu sponzorske su ugovore nudili Nike, Dior, Tiffany, Evian, Wilson, Porsche…

Emma Raducanu 🇬🇧 finishes the year inside the top 300 at 299th Fingers crossed for the 2024 season 🙏 pic.twitter.com/k3DGIVdJd4 — Chris Goldsmith (@TheTennisTalker) December 18, 2023









Vrtoglavi uspon

“Računi pokazuju koliko je njen uspon bio vrtoglav. Od toga da je jedva zarađivala, do osvajanja 1,8 miliona funti na US openu, a zatim i potpisivanja ugovora sa renomiranim, velikim tvrtkama”, pisao je prije dvije godine Daily Mail.

U srpnju 2022. godine Raducanu je zauzimala deseto mjesto na WTA ljestvici, što joj je najbolji renking u karijeri, a danas je tek 298. tenisačica svijeta. Od osvajanja US Opena britanska tenisačica nije imala značajnijih rezultata, a njezin je pad krenuo raskidom suradnje s trenerom Andrewom Richardsonom i to svega dva tjedna nakon trijumfa u New Yorku.

Na to su se nadovezali problemi s ozljedama, pa je Raducanu u netom završenoj sezoni odigrala svega 10 mečeva. To ipak nije utjecalo nimalo na njezinu zaradu, koja iznosi vrtoglavih 14 milijuna eura, dakako od bogatih sponzorskih ugovora. Od nagrada na turnirima zaradila je svega 238.000 eura, ali je ukupno gledano četvrta najplaćenija sportašica u 2023. godini.